Blanca reúne a Juan del Val, Ana Punset, Nerea Pascual, Juan Gómez-Jurado y Jesús Boluda del Toro en una nueva edición de ‘Río de Letras’

El ciclo literario Río de Letras celebrará su XIV edición entre el 11 de febrero y el 18 de junio en el municipio de Blanca, con la participación de Juan del Val, Ana Punset, Nerea Pascual, Juan Gómez-Jurado y Jesús Boluda del Toro. El Teatro Victoria y la Fundación Pedro Cano serán los escenarios de las distintas citas.

La presentación del programa tuvo lugar este miércoles en la Biblioteca Regional, con la participación del alcalde de Blanca, Ángel Pablo Cano, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa. Durante el acto, el alcalde señaló que Río de Letras es “mucho más que un ciclo de conferencias” y destacó la voluntad de acercar la literatura a la ciudadanía a través de espacios como el Teatro Victoria y la Fundación Pedro Cano.

Por su parte, la consejera Carmen Conesa subrayó la continuidad del ciclo desde su creación en 2010 calificándolo de “extraordinario y maravilloso que un municipio de menos de 7.000 habitantes cuente con un ciclo literario como Río de Letras, por el que van a pasar, y han pasado a lo largo de sus 13 ediciones anteriores, autores de primera fila y máxima actualidad, fruto de la voluntad de hacer de la cultura baluarte de una población que rezuma inspiración y arte a orillas del Segura”.

Premio Planeta

La programación se abrirá el miércoles 11 de febrero con Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, que presentará Vera, una historia de amor a las 19.30 horas en el Teatro Victoria. Escritor y comunicador, Del Val ha publicado novelas como Parece mentira (2017), Candela —Premio Primavera de Novela 2019—, Delparaíso (2021) y Bocabesada (2023), además de varios títulos escritos junto a Nuria Roca.

Literatura infantil con Ana Punset

El viernes 6 de marzo, a las 17.30 horas, la Fundación Pedro Cano acogerá el encuentro con Ana Punset, autora especializada en literatura infantil, con su conocida su saga Unicornia. Punset es también responsable de otras series de amplio recorrido entre el público infantil, como El club de las zapatillas rojas, con una trayectoria consolidada en el ámbito del libro para primeros lectores.

Narrativa juvenil y nuevas autorías

El ciclo continuará el miércoles 15 de abril con la escritora Nerea Pascual, que presentará su segundo libro, Amor fuera de serie, a las 19.30 horas en la Fundación Pedro Cano. La autora debutó con Cuando el cielo se vuelva amarillo y desarrolla una narrativa dirigida al público juvenil y joven adulto, vinculada a temáticas de relaciones personales y entornos digitales.

El thriller de Juan Gómez-Jurado

El martes 5 de mayo, a las 20.00 horas, será el turno de Juan Gómez-Jurado, que hablará de su última novela, Mentira. El escritor y periodista es autor de algunas de las sagas más leídas del thriller español, entre ellas la protagonizada por Antonia Scott (Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco), además de títulos como Cicatriz, Todo arde y Todo vuelve. Varias de sus obras han sido adaptadas al formato audiovisual.

Cierre con Jesús Boluda del Toro

El cierre del ciclo llegará el jueves 18 de junio, a las 20.00 horas, con Jesús Boluda del Toro, director de la Feria del Libro de Murcia, que presentará su tercera obra, Fuera de plano, en la Fundación Pedro Cano. Boluda del Toro compagina la creación literaria con la gestión cultural y ha publicado anteriormente títulos como Minuto 116 y De trazos y destrozos.

Estos escritores se suman a María Dueñas, Juan Manuel de Prada, Luis Alberto de Cuenca, César Antonio Molina o César Vidal, que ya han pasado por el ciclo literario.