Antonio Carmona celebrará en Murcia sus 20 años de carrera en solitario

Antonio Carmona hará parada en Murcia el próximo viernes 18 de septiembre dentro de su Gira 20 Aniversario, con un concierto en el Auditorio Murcia Parque que servirá para repasar dos décadas de trayectoria en solitario del artista granadino.

La cita reunirá en un único espectáculo buena parte del legado construido por Carmona desde que en 2006 iniciara su camino en solitario, tras cerrar una etapa fundamental al frente de Ketama, formación clave en la renovación del flamenco y su fusión con el pop y los sonidos latinos.

Dos décadas de canciones

El concierto propone un recorrido por los momentos más significativos de su carrera individual, con canciones de discos como Vengo venenoso (2006), De noche (2011) y Obras son amores(2017). El repertorio incluirá también nuevos temas de su próximo trabajo, Baró Drom (Éxodo), previsto para 2026.

A lo largo del espectáculo, Carmona revisitará algunas de sus colaboraciones más reconocidas, con referencias a trabajos compartidos con artistas como Alejandro Sanz o C. Tangana, además de versiones personales de clásicos de la música española.

Seis músicos y un final festivo

Sobre el escenario, el cantante estará acompañado por una banda de seis músicos y una puesta en escena cuidada, con especial atención a la iluminación. El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos y estará planteado como una celebración de su evolución artística.

El cierre llegará con un bloque especial bajo el nombre de Cabaret Flamenco, en el que Carmona recuperará algunos de los temas más emblemáticos de su etapa en Ketama, conectando pasado y presente en un final festivo que reivindica su herencia musical.

Noticias relacionadas

La compra de entradas podrá realizarse a traves de la página https://www.enterticket.es/eventos/concierto-antonio-carmona-murcia-auditorio-murcia-parque-viernes-18-de-septiembr.