Más de 65 artistas de la Región exponen cientos de fotografías por las calles de Cartagena: aquí puedes verlas

Un total de 66 fotógrafos de la Región de Murcia participan en 'Caleidoscopio', la exposición urbana de FotoFest Cartagena, la primera bienal de fotografía organizada por el Ayuntamiento de Cartagena. Estos artistas sacan a la calle más de 270 imágenes divididas en 14 puntos del casco histórico del municipio cuyas ubicaciones se pueden ver en la web www.fotofest.cartagena.es, y en el periódico del festival.

La muestra se abrió al público el pasado domingo con una visita en la que participaron una amplia representación de los fotógrafos que exponen en la iniciativa, comisariada por José Carlos Ñíguez y que, como toda la bienal, cuenta con la dirección artística de Juan Manuel Díaz Burgos, informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

"Esta exposición urbana trata de sacar la fotografía a la calle, fuera de las salas de exposiciones y hemos reunido en esta primera edición 66 miradas distintas en ese 'Caleidoscopio', de ahí el nombre de la muestra", ha explicado José Carlos Ñíguez. El comisario de la propuesta ha recordado que la muestra aglutina la obra de fotógrafos de toda la Región, trabajos de creadores de Cartagena, Murcia, Calasparra, Jumilla y una amplia representación de los 45 municipios de la Comunidad Autónoma.

En esta línea, Díaz Burgos, ha subrayado que esta exposición urbana era uno de sus principales objetivos como director artístico de FotoFest Cartagena. "Lo primero que se me vino a la mente cuando me ofrecieron hacer una labor como esta fue hacer esta exposición. Nunca se había hecho algo similar, aglutinando a un número tan alto de fotógrafos pertenecientes a un mismo territorio", ha afirmado.

"Yo me hice fotógrafo gracias a los escaparates de la calle Mayor. Ojalá esta exposición sirva para que puedan salir muchos niños, como el que salió hace ya 60 años. Ojalá se enamore la gente con esa pasión por la fotografía", ha subrayado Díaz Burgos.

"Es una idea genial que debería repetirse en todas las ciudades. Muchas veces las redes son frías y al ver las imágenes aquí en la calle, puedes observar cómo reacciona la gente", ha explicado Manuel Carmona, fotógrafo que ha expuesto algunas imágenes tomadas en la playa de La Puntica de San Pedro del Pinatar. "Soy de Melilla, llevo más de 40 años en la zona del Mar Menor, y la verdad es que me enamoró desde el principio", ha añadido.

Exponer la obra fotográfica en las calles del centro de Cartagena "creo que ha sido un acierto", ha señalado la artista Ana Romero. "A lo mejor hay personas que no tienen la curiosidad de acceder a una sala de exposiciones, pero se van encontrando las obras y al final es una manera de educar también visualmente a la sociedad", ha afirmado la creadora. Su obra busca "recoger la esencia de la tradición enmarcada en la antropología cultural y en las fiestas", ya que cuenta con algunas imágenes de la salida de la Virgen de la Caridad, tenemos la Virgen de Yecla o incluso una procesión viviente que se realiza en Portugal.

Entre los fotógrafos que muestran sus trabajos en este Caleidoiscopio se encuentran Sergio Ferreira Ruiz, Virtudes García, Virginia Bernal, Manuel Zamora, Andrés García Mellado, Andrés Ñíguez, Ángel Maciá Veas, Ángel Torres Valentí, Antonio Amores Díaz, Diego Soto Nieto, Enrique Martínez Bueso, Fernando Galindo Tormo, Gabriel Navarro Carretero, Frédéric Volkringer, Javier Carrasco López (JAPAN), Francisco José Sánchez Montalbán, Joaquín Giró, José L. López Sarget, Joaquín Molina, José Miguel Grandal, Juan S. Calventus, Juanjo Martínez, Luis Marino, Pablo Sánchez, Manuel Paredes Camerino, Nieves Ort Sáenz, Rubén Juan Serna, Paco Silvente, Pablo Robles (JAPAN), Manuel Carmona, María José Arévalo (Popi) y Pablo Solano.

Completan esta muestra colectiva Miguel Ángel del Valle, Pepe Álvarez Rogel, Santiago Andreu, Paco Torres Llamas, Pepe Soto, Salvador Ramírez, Abel F. Ros, Ana Bernal, Ana Torralba, Ana Romero Tovar, Antonio J. Liarte, Ascensión Guillermo Cerón, Andrés Hernández Martínez, Antonio G. Barbero, Gema Palacios, Cati Jiménez López, Carlos Ortuño, David Ros García, Jacob Martínez, Joaquín Zamora, José Antonio Ruiz Rex (Chipo), José Manuel Ureña, José Barros, María Tudela, José María González, José Miguel Cerezo Sáez, Juan Ballester, María José Urios Pastor, Mariano Belmar, Miguel Martínez, José Manuel Salmerón (Nelaco), Néstor Lisón, Miguel Ángel Franco Dana y Juan Miguel Ortuño.

Dónde ver las fotografías en el casco histórico de Cartagena

El Palacio Consistorial, el Luzzy, la Sala Dora Catarineu, Domus del Pórtico, el Muram, Fundación Cajamurcia y el Teatro Romano son los espacios donde se pueden ver las exposiciones fijas durante el festival.

Además, se exponen fotografías en diferentes calles del centro histórico de Cartagena como la calle San Miguel, Gloria o Balcones Azul. En concreto, las imágenes están visibles en todas las vías que aparecen marcadas con un punto azul en el siguiente mapa: