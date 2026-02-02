Nueve espectáculos de teatro, danza y música en el remodelado Thuillier de Caravaca

El teatro regresa al Thuillier de Caravaca tras sus obras de mejora. Coincidiendo con la reapertura, el Ayuntamiento lanza una completa programación escénica para los próximos meses, compuesta por nueve espectáculos de teatro, danza y música, con la participación de compañías profesionales de ámbito nacional y regional.

El alcalde ha avanzado, como novedad destacada, la incorporación del Teatro Thuillier al Programa Platea, iniciativa estatal impulsada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura, así como su participación en el Circuito Escolar de la Región de Murcia, reafirmando la apuesta municipal por acercar la cultura a todos los públicos.

Por su parte, el concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, ha destacado que “la propuesta que presentamos es variada y plural, combinando importantes figuras de la escena nacional con artistas emergentes, en obras de teatro, danza, espectáculos familiares, conciertos y propuestas multidisciplinares, consolidando al Thuillier como un espacio escénico de referencia y situando a Caravaca dentro de los principales circuitos culturales y teatrales del país”.

La programación se inicia el 7 de febrero con ‘Lo más hermoso todavía’, de Alquibla Teatro

La programación se inicia el 7 de febrero con Lo más hermoso todavía’de Alquibla Teatro, que se despide de los escenarios tras 42 años de trayectoria. El 22 de febrero, dentro del Programa Platea, llegará El viaje del monstruo fiero, protagonizado por Rafael Álvarez ‘El Brujo’. El 27 de febrero tendrá lugar el concierto del Ignis String Quartet, con la caravaqueña Clara Toro Roca y Marek Ferie, y el 28 de febrero se representará Querida Agatha. El 1 de marzo se ha programado el musical familiar El pequeño mundo de la música. La programación continuará el 13 de marzo con el espectáculo infantil Un traje nuevo para el emperador; el 28 de marzo, con la propuesta de danza contemporánea El deshielo; el 19 de abril, con el teatro musical Las 9 y 43; y finalizará el 16 de mayo con la comedia Gamberra’s.

Toda la información detallada de la programación, así como la venta de entradas, está disponible en la web www.teatrocaravaca.es .

Obras de mejora

La intervención ha permitido instalar un moderno sistema contra incendios y mejorar la climatización, aseos, hall de entrada y otros espacios de este histórico edificio municipal / Enrique Soler

La actuación ha permitido dotar al teatro de un moderno sistema de prevención y protección contra incendios, imprescindible para un espacio con un aforo de 426 localidades y una intensa actividad cultural. El nuevo sistema incorpora un tanque de agua bajo el escenario para el abastecimiento independiente agua, extintores, señalización de evacuación y detección automática.

También se han incluido nuevas bocas de incendio equipadas (BIE), luminarias de emergencia y un mecanismo de extinción automática en la sala de proyección

También se han incluido nuevas bocas de incendio equipadas (BIE), luminarias de emergencia y un mecanismo de extinción automática en la sala de proyección. Además, la escalera principal ha sido sectorizada mediante puertas de emergencia y se han sustituido todas las puertas interiores por modelos cortafuegos en las tres plantas del edificio.

Por otra parte, se han llevado a cabo mejoras en el sistema de climatización, la reforma integral de los aseos—incluyendo uno adaptado—, la renovación del pavimento del hall de entrada, la actualización de camerinos, así como trabajos de pintura interior, nuevas cortinas y otros elementos ornamentales.

José Francisco García ha señalado que “tras meses de intenso trabajo, el Teatro Thuillier vuelve a abrir sus puertas renovado, con mayores garantías de seguridad y habiendo resuelto muchas de las deficiencias que se venían arrastrando desde hace años”. El alcalde ha subrayado que “esta intervención refuerza nuestro compromiso con la conservación del patrimonio y con la cultura como motor de dinamización social y económica del casco histórico”.

Las obras han contado con una subvención de 100.000 euros de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, a la que se ha sumado una aportación del presupuesto municipal para completar otras actuaciones en el interior del edificio.

El Teatro Thuillier, un referente histórico y cultural

El alcalde José Francisco García avanzó la programación para los próximos meses / Enrique Soler

Construido en 1843 sobre el antiguo Patio de Comedias, el Teatro Thuillier es uno de los edificios civiles de uso público más representativos del conjunto histórico de Caravaca de la Cruz. Declarado Bien Cultural, ha sido escenario de hitos importantes como la llegada del cinematógrafo en 1901. En 1903, la Corporación municipal decidió otorgarle el nombre del célebre actor de la Compañía Thuillier, en reconocimiento a su especial vínculo con la ciudad y a la función benéfica que ofreció durante su estancia. El teatro, de tipo italiano y con un aforo de 426 localidades, mantiene hasta hoy su uso original y es un referente de la arquitectura escénica del siglo XIX en la Región de Murcia.