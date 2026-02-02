Loquillo vuelve a Murcia con ‘Corazones Legendarios’

Loquillo volverá a pisar Murcia el próximo 19 de junio con un concierto en el Espacio Norte, dentro de la gira Corazones Legendarios con la que el artista repasa más de cuatro décadas de rock and roll y reafirma su condición de figura clave de la música española.

La cita llegará de la mano de El Dromedario Records y forma parte de un tour que en los últimos meses ha pasado por grandes recintos como el Movistar Arena de Madrid o el Sant Jordi Club de Barcelona, además de colgar el cartel de completo en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Valencia, Gijón o A Coruña a finales de 2025.

Un repertorio intergeneracional

Con más de 45 años de carrera, José María Sanz Beltrán, Loquillo, continúa revisitando su cancionero desde una mirada renovada. En Corazones Legendarios, Loquillo propone un recorrido por sus grandes éxitos, reinterpretados con nuevos matices sonoros, pero sin perder la actitud y la contundencia que han definido su trayectoria.

El concierto se apoya en un repertorio pensado para varias generaciones de público, combinando himnos del rock nacional con una puesta en escena sólida y directa, fiel al carácter del artista.

Sobre el escenario, Loquillo estará arropado por una banda que se ha consolidado como uno de los bloques más solventes del rock estatal. El grupo lo integran Igor Paskual y Josu García a las guitarras, Laurent Castagnet a la batería, Alfonso Alcalá al bajo, Dani Herrero al saxo y Germán San Martín a los teclados.

Un equipo que aporta músculo, precisión y versatilidad a un directo pensado para sostener un catálogo tan amplio como reconocible.

Ciclonautas abrirán la noche

La velada contará además con la actuación de Ciclonautas, que ejercerán de teloneros en la parada murciana de la gira. La banda llega tras cerrar 2025 con una gira de salas marcada por el lleno absoluto y una notable acogida por parte de crítica y público.

Murcia es una de las ciudades elegidas por el grupo para acompañar a Loquillo en este tramo del tour, junto a Alcalá de Henares, Salamanca y Almería.

Las entradas para el concierto del 19 de junio en el Espacio Norte ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta.