Fernando Cayo se suma al postapocalipsis que se rueda en Molina de Segura

El actor Fernando Cayo participa estos días en el rodaje de Distrito 30500Z, una serie de ficción postapocalíptica que ha convertido a Molina de Segura en el epicentro de una historia de ciencia ficción con sello murciano. La ciudad acoge la grabación del episodio piloto de esta producción, ambientada en la Región de Murcia, que aspira a dar el salto al circuito nacional e internacional.

El proyecto ha sido presentado este lunes en el propio municipio por el alcalde, José Ángel Alfonso; el concejal de Juventud, Pablo García; el representante de la productora El Kamarote Grylls, Alejandro Gabriel Palazón; y el propio Cayo, uno de los rostros más reconocibles del audiovisual español.

Una ciudad aislada tras un brote infeccioso

Distrito 30500Z sitúa su acción en una Molina de Segura golpeada por un brote infeccioso de origen desconocido que provoca el colapso del orden social y el aislamiento del municipio. Desde el thriller y la ciencia ficción, la serie plantea un relato de supervivencia que reflexiona sobre la fragilidad de los vínculos humanos, los dilemas éticos de la investigación científica y el poder de las grandes corporaciones.

La historia se desarrolla en espacios cotidianos del municipio, transformados en escenarios de emergencia y abandono, con una estética realista que refuerza la sensación de amenaza constante.

Apuesta por el talento local

El proyecto está dirigido, guionizado y producido por Vanesa Rodríguez, Alejandro Gabriel Palazón y Pablo José Pérez, creadores vinculados a la productora murciana El Kamarote Grylls, que apuestan por una narrativa inmersiva y un tratamiento visual de corte cinematográfico.

“El objetivo es contar una historia universal desde un entorno cercano y reconocible”, explican desde la producción, que subraya la importancia de anclar el relato en los paisajes urbanos, industriales y rurales de Molina de Segura.

Rodaje coordinado

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha destacado durante la presentación que “este rodaje refuerza el papel del municipio como escenario natural para producciones audiovisuales y pone en valor el talento creativo local”. El regidor ha visitado recientemente el set de grabación, instalado en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Juventud, Pablo García, ha señalado que el rodaje es posible “gracias a la colaboración del Ayuntamiento y a la implicación de la Policía Local, cuya coordinación está siendo clave para trabajar en diferentes espacios urbanos”.

Desde la productora han querido agradecer de forma expresa “la comprensión y paciencia de los vecinos y vecinas de Molina de Segura”, cuya colaboración está permitiendo que calles, plazas y edificios se transformen temporalmente en escenarios postapocalípticos sin perder su identidad.

Un equipo técnico de primer nivel

En el apartado técnico, Distrito 30500Z cuenta con profesionales de amplia trayectoria. La fotografía, a cargo de José Luis González (Noicca), apuesta por una estética oscura y realista; el sonido, dirigido por Fernando Cano (El Hombre que Escucha), refuerza la tensión narrativa; mientras que la dirección de arte, liderada por María Sáez, convierte espacios reales en paisajes de colapso.

El vestuario, de María Nicolás Carrillo, y el maquillaje, dirigido por Saray Balsalobre, completan un universo visual coherente y verosímil, construido a partir de efectos prácticos y localizaciones reales.