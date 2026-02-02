Diego Ventura, primer rejoneador en recibir el ‘Pemio Morisco’

El rejoneador Diego Ventura era distinguido con el premio ‘Morisco’ en la gala que organiza el Club Taurino de Cehegín. Durante su intervención destacó el 125 aniversario que la plaza de toros ceheginera cumple este 2026. El consistorio ya trabaja en una programación muy especial para celebrar esta fecha. Las miras se pusieron en varias ocasiones en el torero de Cehegín Pepín Liria, que para este fecha clave su afición quiero volverlo a ver en el ruedo del coso del alcalde Pepe Navarro. El evento contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Alicia del Amor, así como el director general de Administración Local, Francisco Abril y la diputada Pepa Carreño.

Ventura se ha consolidado como una figura del toreo a caballo, una leyenda viva del rejoneo, que ha ofrecido tantas tardes inolvidables que resulta imposible encontrar un genio así en toda la historia de la tauromaquia. Tal es así que, hasta la fecha, ha abierto 19 Puertas Grandes en Madrid, otras 9 Puertas del Príncipe en Sevilla, un indulto en La Monumental de México y el consabido e histórico rabo de Las Ventas.

Diego Antonio Espíritu Santo Ventura, conocido profesionalmente como Diego Ventura, y nacido el 4 de noviembre de 1982 en Lisboa (Portugal), supo desde muy niño que se dedicaría a este noble arte, pues creció envuelto en el ambiente taurino, ya que su padre era comprador de caballos y domador de la cuadra de Ángel y Rafael Peralta.

En su primer festejo como becerrista, se acarteló junto a Morante de la Puebla y Álvaro Guisasola, en 1991, y ya nunca más se bajó del caballo, para suerte de la afición. En 1998 fue su debut como novillero (1 de febrero) y su alternativa como matador (13 de septiembre), ésta última en la Plaza de Toros de Utiel (Valencia) con su padre como padrino (Joao Antonio Ventura) y los testigos Francisco Benito y Sergio Galán.

La distinción Especial por sus 30 años de alternativa recayó en Crisitina Sánchez. El premio Nicolás de Maya, en el presidente de la Comunidad, Fernando López Miraspor su apoyo a la fiesta. El Felipe de Paco ‘Calañés’ lo obtuvo el periodista taurino, José Enrique Moreno, mientras que el matador Revelación se lo llevó Samuel Navalón. El portugués Tomás Bastos fue reconocido como el novillero revelación, mientras que el de Mejor Banderillero se lo llevó Iván García.