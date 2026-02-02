Dos desafíos y máximo nivel torista en el plantel ganadero de Calasparra

Se acabó la espera en el patio de cuadrillas. Ya se ha dado el primer paso para la próxima temporada taurina en Calasparra al presentar públicamente el elenco ganadero en un acto celebrado en la Casa de la Cultura de esta localidad y que se vivió con gran expectación por parte de los aficionados. En este mismo acto, que estuvo presidido por la alcaldesa, Teresa García, también se desvelaron las ganaderías de la XVII Edición del Certamen Espiga de Plata que, como novedad este año, recupera el formato de dos novilladas sin picadores.

Pedro Pérez ‘Chicote’ vuelve a mostrar creatividad y compromiso en la programación taurina de esta localidad de tanto arraigo taurino, mostrándose fiel a la filosofía que ha situado a Calasparra como «la feria de novilladas más torista de España». Para ello ha reseñado ganaderías de primer nivel, con variedad de encastes, y ha reforzado la feria incluyendo dos desafíos ganaderos, fórmula que ya tuvo gran aceptación en 2025.

Como es tradicional, del 3 al 8 de septiembre se celebrará La Espiga de Oro, que constará de seis novilladas con las siguientes ganaderías: María Cascón, Aldeanueva, Raso de Portilllo, Rehuelga. Además, esta feria contará con dos desafíos ganaderos, el primero de ellos será Prieto de la Cal y Partido de Resina, y el segundo Miura y Fuente Ymbro.

En la presentación, ‘Chicote’ fue desgranando todos los detalles de la programación. Comenzó su intervención resaltando que «Calasparra vuelve a ser un referente y madruga para presentar un elenco ganadero de máximo nivel», subrayando que «por primera vez en los 35 años de historia de esta feria se programan dos desafíos ganaderos con ganaderías de enorme prestigio como son Miura, Partido de Resina, Prieto de la Cal y Fuente Ymbro». De esta manera, Calasparra ofrece «esa variedad de encastes que siempre demanda su afición».

El empresario hizo hincapié en la idea de que las ganaderías reseñadas cumplen con la línea torista que marca la personalidad taurina de Calasparra, justo antes de poner en valor el refuerzo de La Espiga de Plata, que este año llega a su edición número 17 y cuenta con dos festejos que darán cabida a 12 jóvenes valores de la tauromaquia con ganado de Nazario Ibáñez y Daniel Ramos.

Para finalizar, explicó que se mantienen los precios y las facilidades de pago, de modo que los abonados podrán adquirirlos ya y pagar en mensualidades.

Por su parte, Teresa García, alcaldesa de Calasparra, fue contundente en sus declaraciones: «Con esta nueva Feria Taurina del Arroz volvemos a demostrar que Calasparra es una referencia indiscutible dentro del calendario taurino. No solo por la singularidad de nuestros encierros y festejos, sino por la seriedad, el respeto a la variedad y la apuesta constante por la integridad que definen esta feria».

La alcaldesa defiende la «programación equilibrada, con hierros de máximo prestigio, desafíos ganaderos de enorme interés y un claro compromiso con el futuro de la tauromaquia».

Para finalizar, destacó que «Calasparra no se conforma con repetir fórmulas: cada año damos un paso más. Esta feria crece en relevancia, en exigencia y en proyección, manteniendo siempre su identidad». Y tuvo palabras también para la Espiga de Plata, que «refuerza nuestro compromiso con los jóvenes valores».

Dentro de la programación se incluye un Concurso de Recortes que aún tiene fecha por determinar. La empresa Chipé Producciones pone a la venta un abono para 8 festejos, manteniendo la política de precios y la facilidad en el pago del abono por cuotas mensuales.