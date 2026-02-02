Las artes escénicas salen de gira por la Región este mes de febrero

El teatro, la danza y la música volverán a circular por la Región de Murcia durante el mes de febrero gracias a una programación que suma 26 actuaciones en 17 municipios, dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música y del plan MURmurarte. Una agenda que combina compañías consolidadas y propuestas familiares.

En total, 12 municipios participan en el Circuito Profesional, con 21 funciones, mientras que MURmurarte llevará cinco espectáculos a otras tantas localidades, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y acercarla a públicos diversos.

Desde el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), su director general, Manuel Cebrián, destaca que esta programación responde a una estrategia sostenida: “Buscamos una oferta estable y continua, que permita a los ciudadanos acceder a espectáculos de calidad y, al mismo tiempo, reforzar el tejido profesional de las artes escénicas murcianas”.

Los ayuntamientos implicados este mes son los de Abanilla, Abarán, Alcantarilla, Beniel, Calasparra, Cartagena, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, San Javier, Torre Pacheco y Yecla.

Lorca, un escenario cada viernes

El espacio con mayor número de representaciones en febrero será el Auditorio Margarita Lozano de Lorca, que abrirá sus puertas cada viernes del mes. La programación incluye El hijo de la cómica, de Pentación el 6 de febrero; La risa en verso, de Producciones Lastra el viernes 13; Un paseo por Disney, de Espectáculos Faro el día19; y cierra el mes Hay que deshacer la casa, de Doble K Teatro el 27.

Murcia lidera en número de funciones

Por volumen de obras, el municipio con más propuestas en cartel será Murcia, gracias a su red de teatros y auditorios. El Auditorio de Cabezo de Torres acogerá El chico de la última fila, de Los Menos el viernes 6, y El árbol de Teneré, de La Negra el sábado14. En el Auditorio de Guadalupe se representarán Baldosas, de Zarco Teatro el día14, y el dimingo 22 Bobo, de Periferia Teatro.

Además, el Teatro Romea será escenario el día 28 de febrero de Lo más hermoso todavía, el espectáculo con el que Alquibla Teatro se despide de los escenarios tras más de cuatro décadas de trayectoria.

Cieza y Lorquí duplican cartel

Tanto Cieza como Lorquí contarán con dos espectáculos dentro del Circuito Profesional. En el Teatro Capitol de Cieza se podrán ver Hay que deshacer la casa este viernes 6 y Los lunes al sol, de G G Producciones Escénicas el 27.

Por su parte, el Centro Cultural Enrique Tierno Galván de Lorquí programará Voces de España, homenaje a Manolo Escobar y tributo a Isabel Pantoja el día 8, y ¡Dilo, Reina!, de Yampo Teatro para el día 27.

Una función para cada localidad

Otros ocho municipios acogerán una única función durante febrero. El día 7, Torre Pacheco recibirá Imprevisible, de Espacio Straza, y Jumilla programará El hijo de la cómica para el mismo día 7. Esta obra viajará también a Molina de Segura al día sigiente, este domingo 8 y a San Javier el jueves 12.

El día 8, Alcantarilla acogerá La cigarra y la hormiga, de tela y cartón, de La Murga Teatro. La programación continuará en Abarán con Caperucita, de Pupaclown el domingo 15; en Cartagena con El chico de la última fila para el 26; y concluirá en Yecla con Essencial. The music of ABBA, de Carver, el último día del mes, 28 de febrero.

‘MURmurarte’, teatro de cercanía

El plan MURmurarte llevará espectáculos a Fuente Álamo, Calasparra, Fortuna, Beniel y Abanilla. La Murga Teatro abrirá la programación el día 7 en Fuente Álamocon La cigarra y la hormiga, de tela y cartón y volverá el día 21 en Beniel con La atípica comedia, Maldita herencia. Alquibla Teatro estará presente en Calasparra el 8 con Lo más hermoso todavía y llevará su obra Mi cuerpo será camino al escenario del Salón de Actos de la Biblioteca de Fortuna el20, mientras que Nacho Vilar Producciones cerrará el mes con Hansel y Gretel en Abanilla el 28.