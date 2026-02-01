Las galerías de arte en pie de guerra: cerrar para poder resistir

En la Región de Murcia no sobran especialmente los lugares donde detenerse a mirar cuadros. Ni los espacios donde entrar sin pagar, sin consumir, sin más obligación que la curiosidad. Parte de esa función la cumplen las galerías de arte privadas, y que varias de ellas apaguen esta semana las luces no es un gesto menor. Del 2 al 7 de febrero, diversas galerías de toda España cerrarán como forma de protesta ante un IVA cultural que grava el arte con un 21%, muy por encima del 4% aplicado a otros sectores culturales y muy lejos de lo que ocurre en países de nuestro entorno. En esta Región, el cierre tiene algo de aviso, pero también algo de síntoma.

La huelga también responde a un agravio comparativo. Mientras en el resto de Europa el IVA del arte está en torno al 6%, en España se mantiene el tipo máximo. La consecuencia es directa: desventaja competitiva, dificultad para vender y un mercado cada vez más estrecho, especialmente para los artistas que empiezan. El problema no es solo económico. también simbólico; los galeristas se preguntan qué entiende el Estado por cultura y qué decide tratar como un lujo.

Las que sí cierran: protestar aunque cueste

Entre las galerías murcianas que se suman al cierre se encuentra la Galería Léucade, dirigida por Sofía Martínez, cuya trayectoria resume bien muchas de las tensiones del sector. Abrió su galería en 2013, el mismo año en que el IVA cultural subió al 21%, y desde entonces ha desarrollado su actividad en un contexto que define como profundamente desigual.

La comparación con Europa resulta, en sus palabras, "vergonzosa". Italia, Francia, Alemania o Portugal aplican tipos en torno al 5 o el 7%, una diferencia que, según explica, afecta directamente a la venta. A ello se suma una anomalía difícil de justificar: "cuando un artista vende directamente paga un 10% de IVA, pero si lo hace a través de una galería, el impuesto asciende al 21%". Un sistema que penaliza precisamente a quien actúa como mediador cultural.

El desgaste no es solo fiscal. En más de una década de actividad, Martínez asegura haber recibido una única ayuda pública, que ahora le reclaman devolver con intereses. "Ha sido un dardo envenenado", señala. La consecuencia es una decisión que va más allá de esta huelga: "Es muy probable que, tras el cierre de esta semana, este sea el último mes con el local en Murcia". La galería continuará online y se trasladará a otra comunidad autónoma "donde me traten mejor".

Más allá de su caso concreto, Martínez insiste en el papel estructural de las galerías: promoción de artistas, exposiciones gratuitas, actividades culturales y un trabajo constante que no siempre se ve ni se remunera. "Sin galerías no hay carreras artísticas", sostiene.

También se suma al cierre ArtNueve, dirigida por María Ángeles Sánchez Rigal, que defiende la huelga como una forma de visibilizar un problema que rara vez sale del ámbito especializado. Desde su galería subrayan que no existe competencia leal cuando las galerías españolas acuden a ferias con un IVA muy superior al de sus colegas europeas.

Pero el problema no se limita a las cifras. Tiene que ver con la percepción social del arte como un producto elitista. La directora insiste en desmontar la idea del arte como lujo: "El arte no es solo un producto, es pensamiento, memoria, emoción. La galería no es una tienda de lujo, es un espacio de diálogo con el presente". Y recuerda que gran parte del trabajo que realizan es gratuito: programación abierta, acompañamiento a artistas, charlas y actividades con impacto social que rara vez se contabilizan.

"Cuando se pone en riesgo la viabilidad de las galerías, se pone en riesgo algo que pertenece a todos: la cultura de una ciudad", concluye.

Las que no cierran, pero comparten el diagnóstico

Otras galerías de la Región no se suman al cierre, en algunos casos por no formar parte de la asociación convocante o por compromisos previos, pero coinciden en el fondo del problema.

Desde Galería Babel, su director Javier Cerezo Zambudio recuerda que el IVA no lo paga la empresa, sino la persona física que compra la obra. Y que ese 21% actúa, en muchos casos, como un freno real. «Estamos haciendo un trabajo de país con dinero que arriesgamos nosotros, no el Estado», afirma, en referencia al esfuerzo económico que supone llevar a artistas murcianos a ferias internacionales con recursos propios.

Babel, fundada en 1991, ha defendido históricamente una política de precios accesibles y una concepción del arte alejada de la élite. En una región donde el número de galerías se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, Cerezo reivindica el papel de estos espacios como servicio público: "Cumplimos una función cultural comparable a la de una biblioteca o un centro institucional; sin estos espacios, difícilmente se sostendría la oferta cultural".

En Cartagena, Galería Bisel, dirigida por Arantxa Mínguez y Carmen Solano, no cerrará durante la huelga. Acaban de asumir el traspaso del negocio y mantienen compromisos con el Ayuntamiento de cara al festival de fotografía FotoFest Cartagena y con su actividad de enmarcación. Aun así, expresan su apoyo a la reivindicación del sector.

Reconocen que el IVA del 21% supone una clara desventaja frente a otros países y dificulta transmitir que el arte es accesible. Subrayan también el valor de la experiencia directa: "Se pierde la experiencia completa del arte. Ver una obra en persona, hablar con el galerista, conocer la historia… eso no lo sustituye una pantalla".

Tampoco cerrará LaLuz Mediterranean Art, dirigida por Carlos Salas, debido a que la huelga coincide con la inauguración de una exposición internacional con presencia de un artista estadounidense con vuelos y gestiones difíciles de cancelar. Su respaldo a la protesta, sin embargo, es claro. "Los motivos están más que justificados", afirma.

Salas señala el impacto directo del IVA en los precios: una obra que podría venderse por 900 euros acaba costando 1.200. Pero insiste en que el problema no es solo económico. Bajar el IVA sería, a su juicio, un gesto político claro: reconocer que el arte es cultura. Mantenerlo implica seguir cargando de peso a un sector que, desde la crisis de 2008, no ha dejado de debilitarse. Advierte de que la cuestión va más allá de lo económico: "Es el mensaje que se transmite. Si el Gobierno bajara el IVA, estaría diciendo que el arte es cultura, no un lujo".

Las galerías recuerdan estos días que funcionan como espacios culturales gratuitos, abiertos a toda la ciudadanía. Que prestan obras a instituciones, median con coleccionistas y sostienen una programación constante sin cobrar entrada. Todo ello en un contexto laboral precario, donde gran parte de quienes trabajan en el sector no han tenido nunca una revisión salarial.

Cada galería que cierra deja un hueco difícil de cubrir, el debate sobre el IVA del arte no es una cuestión técnica ni una reivindicación corporativa. Es una pregunta sencilla: ¿queremos ciudades con escaparates o con espacios donde mirar y pensar? Esta semana, algunas galerías apagan la luz. Conviene preguntarse qué pasará cuando no vuelvan a encenderla.