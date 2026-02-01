La fotografía comprometida se revela en la primera jornada

La primera jornada del nuevo FotoFest Cartagena removió conciencias a través de la imagen durante la mañana. La fotógrafa barcelonesa Nuria López Torres la inauguró en el Museo del Teatro Romano a las 10 horas con un potente proyecto multimedia que sobrepasa la fotografía y el marco. 'Hijas de ningún Dios' retrata la esclavitud sexual en México a través de imágenes y la proyección de un documental.

Quitina Valero, por su parte, propone hasta el 12 de abril su muestra 'Vida después de Chernóbil'. La fotorreportera y artista calasparreña se expuso en cuatro ocasiones a la radiación en la zona de exclusión. A 30 kilómetros del mayor accidente nuclear de la historia en abril de 1986, 500 veces superior a la bomba de Hiroshima. Valero consigue captar con la cámara lo invisible a los ojos. El legado tóxico en retratos de las personas que aún siguen en la zona de exclusión. "Doscientas personas todavía viviendo allí y alimentándose de lo que producen", recuerda.

La exposición fotográfica 'Menonitas' testimonia una comunidad hermética y efímera

Con un recuerdo de fotografía etnográfica, el pamplonés Miguel Bergasa se encontró convertido en uno de los últimos documentalistas de la comunidad Menonita de la colonia de Nueva Durango, en Paraguay. Su exposición 'Menonitas', que se podrá visitar en la Fundación Cajamurcia hasta el 13 de marzo, da cuenta de las cinco visitas que realizó durante 36 años a una de las comunidades más conservadoras, que atravesaron continuas migraciones y numerosas escisiones. La última de Nueva Durango la dejó extinta en torno a 2025. La mayoría de familias aceptaron abandonar la tradición y abrazaron el progreso. Aquel fin de ciclo cerró también este proyecto con el que queda para siempre el testimonio de una comunidad hermética y efímera.

Durante la tarde, se inauguraron dos exposiciones más que formarán parte del festival. La primera, en el MURAM, 'Garum', de Antonio González Arco. El resultado de convivir varias temporadas con pescadores de la almadraba en la costa gaditana para retratar la relación entre el ser humano y su entorno natural. Y, la última de la jornada, 08001, de Sasha Asensio en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, un proyecto sobre el barrio del Raval en Barcelona.