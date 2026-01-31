Fallecimiento
Muere a los 89 años de edad Alma María Vaesken, cantante de Los 3 Sudamericanos
La artista paraguaya, que formó la banda junto a Johnny Torales y Casto Darío Martínez, ha fallecido en la localidad conquense de Tarancón
EP
La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, ha fallecido en Tarancón (Cuenca) a los 89 años de edad, según ha confirmado su familia en un comunicado.
Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como 'Pulpa de tamarindo', 'Cartagena' o 'Cuando salí de Cuba' o 'Me lo dijo Pérez', entre otros grandes éxitos de la época.
Alma María Vaesken será velada en el Tanatorio Castell de Tarancón, lugar donde residía actualmente junto a su marido. Este, 1 de febrero, a las 9.30 horas, será su misa funeral en la parroquia de San Vícctor y Santa Corona de la localidad taranconera para su posterior incineración en la capital provincial.
La familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista.
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un sujeto que intentó acceder a su coche
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón
- Mari Carmen Morales: 'Vamos a solicitar que La Candelaria sea reconocida Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Murcia
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: festivales en familia, mercados medievales y sabores del mundo
- El Real Murcia vuelve a cambiar su guion en el mercado de fichajes
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones