Los Garres se convierte en escenario del Costera Sur Festival 2026

Los Garres acogerá los días 17 y 18 de abril una nueva edición del Costera Sur Festival, que se celebrará en la Plaza de la Iglesia de San José, a los pies de la Cresta del Gallo, y reunirá más de 15 conciertos con acceso libre hasta completar aforo.

Tras el éxito de su primera edición, que colgó el cartel de completo, el festival regresa con una programación ampliada para reforzar su presencia en la agenda cultural de Murcia.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, han asistido a la presentación de esta nueva edición, que "apuesta por el talento de bandas independientes locales y nacionales en un entorno que combina naturaleza y tradición".

Programación musical y DJs

El festival propone un fin de semana centrado en la música alternativa, con sesiones de DJs y actividades paralelas para todos los públicos. La programación incluye más de 15 actuaciones, que comenzarán a las 12:30 horas y se prolongarán hasta altas horas de la noche.

Entre las bandas confirmadas se encuentran A Mares, Azuleja, Black Tag DJs, Blanca Vergara, Dracma, Estela Gris, Perfecto Miserable, Somos la Herencia, Tatuaje, Ultralágrima y Comic Sans, cuarteto de Donosti fundado en 2019 y convertido en referente del midwest emo estatal, con presencia en escenarios de la península y Europa.

Romería y propuestas familiares

El sábado 18 de abril por la mañana el festival incorporará una romería especial con actuaciones sorpresa, juegos y actividades pensadas para disfrutar en familia y con amigos. El cartel de esta edición ha sido realizado por la ilustradora Isa Muguruza.

El Costera Sur Festival 2026 se consolida como una propuesta destacada dentro de la cultura local, combinando música en directo, participación ciudadana y un enclave singular para un fin de semana de actividades al aire libre.