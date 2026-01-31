Exposiciones
Arranca el FotoFest Cartagena
La ciudad portuaria inaugura su primera bienal fotográfica y transforma la ciudad en un gran escenario con muestras individuales, urbanas y programación OFF para crear un espacio contemporáneo
El Ayuntamiento de Cartagena ha inaugurado la primera edición de FotoFest Cartagena, la bienal dedicada a la fotografía documental y contemporánea, que se desarrollará entre enero y abril. La iniciativa convierte a la ciudad en un espacio de creación y exposición, distribuyendo un total de 14 muestras en espacios como el Palacio Consistorial, la Domus del Pórtico, la Casa Pedreño de la Fundación Cajamurcia, el Museo del Teatro Romano o el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, abordando la imagen desde perspectivas estéticas, sociales y conceptuales diversas.
Premio de honor
Durante la inauguración este viernes, el festival entregó su Premio de Honor a Josep Maria Ribas Prous, por su trayectoria fundamental en la fotografía documental y humanista española, marcada por el compromiso social y la mirada ética. La exposición Toda una vida, instalada en el Palacio Consistorial, recorre distintas etapas de su obra, desde el paisaje y el reportaje humano hasta trabajos conceptuales y de desnudo.
En ese mismo espacio la sala Víctor Beltrí acoge Hispania Sacra, la propuesta de Carmenchu Alemán que invita a explorar la iconografía simbólica de lo sagrado en la Península Ibérica, a través de sus representaciones rituales.
Además, la artista cartagenera Fátima Rúiz ofrece en la sala Tomás Rico del Palacio Consistorial su obra Tenebrae, compuesta por una serie de fotografías nacidas de la sombra y de la necesidad de mirar hacia dentro. Las imágenes que componen esta muestra no buscan la belleza complaciente, sino una belleza incómoda, cruda y honesta. Cuerpos, miradas y escenas se construyen desde una estética oscura y ritualista, donde la luz no salva, sino que revela.
El festival incluye además un amplio programa de fotografía documental y social en distintas sedes, con trabajos como Hijas de ningún Dios de Nuria López Torres sobre violencia contra mujeres en México en el Museo del Teatro Romano, Vida después de Chernóbil de Quintina Valero en la sala Dora Catarineu. La Casa Pedreño acoge Menonitas de Miguel Bergasa, Conversaciones en silencio de Julio López Saguar en la Domus del Pórtico, 08001 de Sasha Asensio en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, y Garum de Antonio González Caro en el Muram.
La ciudad como escenario
La ciudad se convierte en escenario con Caleidoscopio, la muestra urbana que reúne obras de 66 autores de la Región de Murcia, y la programación OFF, que amplía la presencia de la fotografía contemporánea en galerías y espacios culturales, con exposiciones de Enrique Selma, José Carlos Ñíguez, Alicia Cadenas o la muestra Puro Teatro en La Naval, además de charlas como la de Joan Fontcuberta.
La alcaldesa Noelia Arroyo destacó que FotoFest Cartagena "propone un diálogo entre fotógrafos jóvenes y consolidados, ofreciendo un relato plural desde distintos lenguajes visuales". Por su parte, el director artístico, Juan Manuel Díaz Burgos, subrayó que la bienal "combina exposiciones individuales con una muestra urbana que permite que la fotografía ocupe la ciudad durante varios meses, consolidando la vocación cultural y colectiva de Cartagena".
Programación de este sábado
- 10:00 horas. Inauguración de la exposición Hijas de ningún Dios, de Nuria López Torres, en el Museo del Teatro Romano
- 11:00 horas. Inauguración de la exposición Conversaciones en silencio, de Julio López Saguar, en la Domus del Pórtico
- 12:00 horas. Inauguración de Vida después de Chernobil, de Quintina Valero, en la sala Dora Catarineu
- 13:00 horas. Inauguración de la exposición Menonitas, de Miguel Bergasa, en la Fundación Cajamurcia
- 17:00 horas. Inauguración de la exposición Garum, de Antonio González Caro, en el MURAM
- 18:30 horas. Inauguración de la exposición 08001, de Sasha Asensio, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
