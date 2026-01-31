‘Hazte diyei’
AfterEgo
Estilazo y sonido abierto para este joven y activo DJ
Job Ledesma
¿AfterEgo es un DJ de…?
AfterEgo intenta ser un DJ diferente. Me gusta sorprender al público con ritmos y canciones que quizá creía olvidadas o que todavía no conoce. Mi pasión por la música en general me permite adaptarme a distintos contextos y estilos: urbano y comercial, reggaetón antiguo, afro house… siempre con la idea de leer la pista y crear una experiencia.
¿Por qué se hizo DJ?
Ser DJ fue un sueño del Diego adolescente. Con 15 años ya fantaseaba desde mi habitación, pinchando con Virtual DJ, teclado y ratón. Todo cambió en un cumpleaños de un amigo, cuando me dejaron probar una mesa de DJ sin tener apenas idea. Improvisé, me dejé llevar y la respuesta fue increíble. Dos semanas después compré mi primera mesa por 60 euros, guardé la consola y empecé a dedicarle horas de verdad. Eso fue en mayo de 2023, y desde ahí todo empezó a tomar forma.
¿De dónde viene su nombre artístico?
El nombre AfterEgo nace de la idea de reinventarse. Tras aquel primer bolo improvisado una amiga me dijo: ‘¿Cuántos alter ego tienes?’. Ahí encajó todo. AfterEgo es una mezcla entre ese concepto de alter ego y mi propia historia personal: lo que viene después de intentarlo, de fallar, de aprender y de volver a ese sueño que tenía con 15 años.
¿Si le dijeran: ‘Pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, qué pincharía?
Sin dudarlo, versiones de pop español mezcladas con hard techno o hard groove. Me encanta el contraste y la energía que se genera en la pista con este tipo de mezclas.
¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
Unas fiestas de pueblo en Benicarló, de donde es mi pareja. Pinché con una controladora muy básica, casi improvisando, pero la conexión con la gente fue brutal. Acabé pinchando varios días seguidos y al cierre la gente coreaba mi nombre.
La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?
Soy emprendedor desde muy joven. Actualmente compagino mi faceta como DJ con dos proyectos: una marca de ropa y una empresa de decoración para bodas y eventos. Además, el año pasado nació mi último proyecto, Egoland, un metaverso de fiestas que este año dará mucho que hablar.
