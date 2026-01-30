Miss Caffeina y Elyella protagonizan los conciertos en salas del fin de semana

Las salas de conciertos de la Región de Murcia se preparan para un fin de semana de alto voltaje musical, con una agenda que combina nombres consolidados y propuestas emergentes del panorama nacional e internacional. Desde la descarga de rock alternativo de Hermana Furia hasta el formato más íntimo y teatral de Miss Caffeina, pasando por la electrónica festiva de Elyella o el pulso generacional de La Paloma, el directo vuelve a situarse en el centro de la vida cultural murciana con citas para todos los gustos y sensibilidades.

La banda madrileña Hermana Furia, integrda por Nuria Furia, Edu Molina, Pau C. Marcos y Tweety Capmany / Juan Perez-Fajardo

Hermana Furia, energía, resistencia y mensaje

El potente directo de Hermana Furia llega a la sala Musik con Girando Por Salas. Cuando Hermana Furia suben al escenario, el aire cambia: guitarras afiladas, una base rítmica contundente y la voz de Nuria Furia al frente de un discurso directo y sin concesiones. Su propuesta trasciende el rock para convertirse en un ejercicio de energía, resistencia y mensaje.

Con base en Madrid, la banda está formada por Nuria (voz, sintetizadores), Edu Molina (guitarra, voz, piano, sintetizadores), Pau C. Marcos (bajo, coros) y Tweety Capmany (batería, coros). Juntos dan forma a un sonido que fusiona distintas vertientes del rock con una identidad clara. Tras la edición digital de su segundo álbum, 'Rumias' (Entrebotones, 2025), y con el apoyo de Girando Por Salas, su primera vez en Murcia será en la sala Musik.

Hermana Furia es una de las propuestas más sólidas, electrizantes y genuinas del rock alternativo contemporáneo en España. Con un sonido crudo y visceral, una puesta en escena arrolladora y letras cargadas de actitud, se han consolidado como referencia emergente de la escena estatal. Su música conecta con fans del rock sin etiquetas: moderno, contundente, emocional. Te gustará si te gustan Rage Against the Machine, Jack White, Queens Of The Stone Age...

Sábado, 31. Sala Musik. Murcia 21:30 horas. 8/12 euros

Elyella vuelven a Murcia para presentar los temas de su último disco, Lo más importante / L.O.

Elyella , algo más que sesiones

Elyella, con sus bases electrónicas e instrumentos rockeros, han hecho de la electrónica y el indie la mejor pareja de baile. Este dúo de djs y productores españoles formado en 2010 por Ella (María Eguizábal) y Mønø (empeñado en el anonimato) se ha convertido en imprescindible de todos los festivales españoles, además de haber conquistado salas y clubes punteros por donde pasan con sus propias giras. Impactan con su potente show de electrónica, pop y rock, y desde hace un tiempo componen su propia música, que editan desde Vanana Records, su propio sello discográfico, fundado en 2017 para publicar el single 'Magic' (la primera semana entró en 'Los 50 más viral España' en Spotify), adelanto de su primer EP, 'Lovers' (2018), que contenía, además, 'Todo Lo Que Importa', donde colaboraron Viva Suecia: un hit inmediato, de los más coreados en la escena independiente (millones de reproducciones en YouTube y Spotify).

En Dreamers (2019), primer álbum de Elyella, colaboraron Zahara, Jero Romero o Alberto Jiménez (Miss Cafeína). El dúo compuesto por el contagioso sentimiento de Ella y el meditado silencio de Mønø lleva quince años ordenando el caos de la noche indie, más allá de la mesa de mezclas y un escenario con luces. Si por algo se definen Elyella, es por hacer algo más que sesiones, por ocupar el escenario de forma distinta, por navegar en la música desde otra perspectiva ante un público dispuesto a rendirse al buen rollo.

Con su último disco, 'Lo más importante', Elyella quieren contar su historia: "Mucha gente no se sitúa aún en qué es lo que hace ELYELLA, no sabe que tenemos temas propios, piensan que son remixes". Cuenta con las voces e instrumentos de Siloé, Love of Lesbian, Lori Meyers, Kaia Lana, Besmaya, Iván Ferreiro, La La Love You…

Sábado 31. Sala Mamba. 21:00 horas. Desde 24.00 €

Fac y Jara presentan 'Pirámides', su segundo álbum de estudio / L.O.

Fac y Jara reivindican lo rural

Fac y Jara son Félix Alarcón y Simón Lorente, dos veinteañeros de Puente Tocinos que, influidos por muchos estilos, fruto de un interés congénito por las artes y la música, definen su propuesta como 'rap nature': "Rap con un sentido en el que las letras y los videoclips están inspirados en un ambiente de huerta, de montaña o de mar, cualquier aspecto así", a través de unas canciones que regresan a las raíces en el medio natural, del que son partícipes y férreos defensores. Su irrupción en 2021 se produjo con gran intensidad, mezclando géneros como rap melódico, neo soul, trap, pop, lo fi, afrobeat, drill, jersey... Tras presentar su primer ep, 'La inercia', y los singles 'Mirar y transportar' y 'Limoneros y naranjos', llegó 'Raíces', su primer álbum (con colaboraciones de Miguel Campello y Muerdo), cinco de cuyos temas fueron banda sonora de la serie 'El internado: las cumbres'. Ahora presentan 'Pirámides', un segundo álbum que combina lírica profunda, ritmos contundentes y una producción cuidada al detalle. Fac y Jara han apostado por un género, el rap, que se asocia con lo urbano, pero ellos reivindican lo rural.

Viernes 30. Garaje Beat Club. 21:00 horas. 10/15 euros

Miss Caffeina presentan en Murcia primera vez en vivo todas las canciones de su nuevo trabajo, 'Buenasuerte' / L.O.

Miss Caffeina con un formato más teatral y cercano

Miss Caffeina están de vuelta con el Buenasuerte Tour, presentando un show exclusivo que recorrerá diez ciudades y donde se podrá escuchar en vivo su último álbum, 'Buenasuerte' (2025), el sexto, que explora el duelo y la ruptura desde todos sus ángulos: tristeza, rabia, ironía y aceptación. Producido por Pablo Rouss, centrado en las voces y en una electrónica que actúa como hilo conductor, habla de sentimientos universales.

Miss Caffeina trabajan sus shows al detalle, como constataron Motor City Show o Sayonara Baby. En Buenasuerte Tour sorprenden con un formato más teatral y cercano, que integra danza y visuales, y viaja por las fases del duelo entrelazando las canciones del nuevo álbum con imprescindibles del grupo: 'Mira como vuelo', 'Merlí', 'Reina'...

Tras un año de descanso, después de cuatro intensos años de carretera, Miss Caffeina vuelven a las salas con un directo renovado, vibrante y cargado de emoción, en el que estrenarán por primera vez en vivo todas las canciones de su nuevo trabajo. Con singles como 'Debería Estar Brillando', 'Argumento de Mierda' o 'Que Seas Feliz', siguen fieles a su esencia pop-electrónica, y la llevan a un nuevo nivel en 2026.

Viernes 30 . Sala Mamba. Murcia. 22:00 horas. 30 euros

La banda madrileña La Paloma / L.O.

La Paloma, en el radar alternativo

La Paloma, afincados en el barrio de Tetuán (Madrid), comenzaron a hacer música durante la pandemia. Su primer EP, 'Una idea, pero es triste' (2021), ya mostraba una sensibilidad lírica y sonora que los situó rápidamente en el radar alternativo. Con una mezcla de noise pop, guitarras afiladas y letras introspectivas, el cuarteto se convirtió en una de las promesas más sólidas del indie español. A pesar de su corta trayectoria, ya son una de las bandas revelación dentro del circuito alternativo.

Los ritmos contundentes y los estribillos adhesivos de Arctic Monkey o The Libertines catalizan las influencias de La Paloma. Su álbum debut, 'Todavía no' (La Castanya, 23), les posicionó como una de las bandas jóvenes más empeñadas en reivindicar el indie-pop/rock de guitarras. El segundo álbum, 'Un golpe de suerte' (La Castanya/Universal, 25), fue un puñetazo igual de efectivo que su antecesor. Han confirmado así su espectacular olfato para los estribillos no solo pegadizos, sino también emocionalmente empáticos, de grupo generacional. Sistema Nervioso son los encargados de abrir el show.

Sábado, 31. Sala Rem. Murcia. 22:00h. 18/20€

Sharp Pins visitan Murcia y Cartagena para presentar los temas de 'Balloon Balloon Balloon' / L.O.

Sharp Pins harán que vuelvas a sentirte joven

Desde Chicago llegan Sharp Pins con su nuevo álbum, 'Balloon Balloon Balloon' (publicado por Perennial el pasado noviembre), del que ya adelantaron tres singles: 'I Don’t Have The Heart', 'Queen Of Globes And Mirrors' y '(I Wanna) Be Your Girl'. Lo presentan ahora en una gira de once fechas por España que incluye Murcia (5 de febrero, La Yesería) y Cartagena (6 de febrero, Mister Witt Café).

Sharp Pins es el proyecto de pop lo-fi de Kai Slater (Lifeguard) junto a Joe Glass y Peter Cimbalo, amantes de los Beatles, los Byrds, Big Star, los primeros R.E.M., Teenage Fanclub, Elliott Smith, las bandas de Elephant 6, Guided By Voices, Alvvays... (una especie de Lemon Twigs lo-fi). Tras agotar entradas en su primera visita a España el pasado mayo, regresan con una propuesta más ambiciosa, elogiada en medios nacionales e internacionales.

Bajo la estética neo-psicodélica californiana del 'Paisley Underground' convergen armonías luminosas y texturas dinámicas que atraviesan capas poco pulidas. Guitarras sucias se entrelazan con secuencias armónicas herederas del pop británico de los sesenta y la crudeza del rock alternativo de finales de siglo. La exploración individual de conceptos evolucionó hacia un núcleo artístico compartido que brindó a Sharp Pins más definición técnica, sin sacrificar la mística de su origen autogestionado. 'Balloon Balloon Balloon' es una colección deliciosa de canciones que beben sin complejos de las mejores fuentes del pop; suenan frescas y a punto de estrenar, a medio camino entre el jangle pop y el power pop.

Puede que no sean la próxima gran banda, pero, durante un rato, Sharp Pins harán que vuelvas a sentirte joven.

Jueves 5. La Yesería. Murcia. 21.30 horas. 15/18 €.

Viernes 6, Mister Witt Café. Cartagena. 21:30. 15/18 €.