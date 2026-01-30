La Mar de Músicas, insignia cultural de la Región para la Fundación Contemporánea

El Festival La Mar de Músicas ha revalidado el título de evento cultural más destacable de la Región de Murcia en 2025, según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que reconoce nuevamente también al certamen como la principal insignia cultural en la Comunidad Autónoma. Así lo confirma el informe Lo mejor de la Cultura, desarrollado anualmente y basado en las opiniones de 443 panelistas repartidos por toda la geografía española.

Según detalla el informe, La Mar de Músicas de Cartagena "es un festival pionero en España que ha hecho de la diversidad cultural su sello, acogiendo a artistas de todos los continentes y poniendo el foco en un país invitado cada edición. Sus conciertos se despliegan en escenarios históricos al aire libre, desde el Puerto hasta el auditorio Paco Martín del Parque Torres, ofreciendo experiencias irrepetibles bajo las estrellas".

Reconocimientos a otros eventos culturales

El informe Lo mejor de la Cultura 2025 que en la Región de Murcia lidera el festival La Mar de Músicas, también incluye otros eventos celebrados en el municipio como el Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento, y el Festival Internacional de Cine de Cartagena, igualados en la cuarta posición. Por su parte, el festival Rock Imperium empata en sexta posición con el Festival de Jazz de San Javier y el Festival Mucho Más Mayo, este último también de la programación municipal; mientras que MU-Danzas, Encuentros con la Nueva Danza, también impulsado por el Consistorio se sitúa en novena posición y el auditorio El Batel, en la décima.

Además, el festival La Mar de Músicas ha mejorado su posición en el ranking de las 100 mejores propuestas e instituciones culturales españolas, respecto al año pasado. De esta manera, se sitúa en el puesto 65 de esta lista, subiendo una posición respecto a 2024 en una lista en la que también aparece, en el puesto 110, el festival del Cante de las Minas de La Unión.

Estos reconocimientos se entregaron el pasado jueves en un acto al que asistió el director general de Cultura del Consistorio, Eugenio González y que contó con la presencia de representantes de la industria cultural de todo el país, así como otras instituciones públicas. Para materializar esta distinción, el artista Manuel Antonio Domínguez realizó una serie de ilustraciones personalizadas, piezas únicas que celebran el espíritu de cada una de las propuestas reconocidas con este premio, entre ellas, La Mar de Músicas.

Los galardones otorgados distinguen no solo a los eventos culturales de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, también a las instituciones y acontecimientos culturales más destacados del año o a la evolución anual de los presupuestos de las organizaciones del sector. De esta manera, desde el año 2009 ofrecen una instantánea del panorama cultural de cada momento, recogiendo los proyectos más destacados del año cultural a nivel nacional y autonómico.

La Región, a la cola en innovación y calidad

A pesar de los eventos culturales y la insignia para La Mar de Músicas, la Región no sale muy bien parada en el informe del pasado año, ya que se sitúa en el último lugar en cuanto a la calidad e innovación de las propuestas culturales, en base a la programación de 2025. La Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezan el ranking, en el que la Comunidad baja del 5,1% al 4,3%.

En cuanto a las ciudades, la de Murcia sube al puesto 19 con un 8,8% de valoración, frente al 7.8 del año 2024. Cartagena se sitúa en el puesto 42 de un listado de 45 ciudades analizadas.

El listado de lo mejor de la cultura regional

El Observatorio de la Cultura, ya centrado en la Región de Murcia, destaca varios eventos culturales, algunos de ellos puntuados por igual por los expertos de la Fundación.

El ranking queda de la siguiente manera:

