Actor de 'Solo en casa'
Macaulay Culkin se despide de Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"
"Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado", ha escrito el actor
Fallece Catherine O’Hara, la madre de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y de Winona Ryder en ‘Bitelchús’
EFE
El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en 'Solo en casa', se despidió este viernes con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.
"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram.
En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.
La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EEUU) después de una breve enfermedad, informó su representante.
Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña 'Solo en casa'.
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
- El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
- Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia