Juan José Robles: "Actuar con la OSRM es una culminación que no me hubiera imaginado"

En 2026 se cumplen diez años de la publicación de Tiempo de espera, primer disco en solitario del murciano Juan José Robles. Para conmemorar este aniversario, el artista alhameño ha preparado un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, en el que interpretarán una selección de obras pertenecientes a sus cuatro discos.

Juan José Robles es un músico con una dilatada trayectoria de experiencias en torno a las músicas populares, tradicionales, y algún pequeño guiño con la música clásica y el flamenco. Cofundador de Malvariche y Mujeres con Raíz, grupos o artistas como Manuel Luna, La Banda del Pepo, La Ronda de Motilleja, Pep Botifarra, Paco Muñoz, Camerata Aguilar, Mixtura... son algunos de los proyectos musicales en los que ha ido recogiendo experiencias que, con laúd, mandolina, guitarros..., le han servido desde 2016 para iniciar su andadura en solitario con excelente acogida por parte de crítica y público.

Ha colaborado con Carlos Beceiro (La Musgaña), Roberto Cubero (Los Hermanos Cubero), Jaime Lafuente, Efrén López, Carles Dénia, Diego Galaz y Jorge Arribas (Fetén fetén), Luis Peixoto, o Matthieu Saglio, y celebra esta década de carrera con un concierto sinfónico junto a la OSRM, una de las formaciones orquestales españolas más demandadas para realizar maridajes con cantantes y grupos de distintos estilos. Solistas como Joan Manuel Serrat, Noa, Pasión Vega, Estrella Morente, Ludovico Einaudi o Santiago Auserón, y bandas de indie-pop como Second, Vetusta Morla o These New Puritans han compartido escenario con la orquesta murciana.

Los arreglos orquestales han sido realizados por Juan García Escudero, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Murcia. Este concierto sinfónico se enmarca en la programación de la VI edición del Folkfest Región de Murcia. Será el 30 de enero en el Auditorio Victor Villegas, y va a tener continuidad y posibilidad de realizarse con otras formaciones sinfónicas.

¿De dónde nace este proyecto de tocar con la OSRM? ¿Es una iniciativa con algún fin?

Partimos de que han pasado 10 años desde que grabé mi primer disco en solitario, y quería celebrarlo. Le propuse al Folkfest la idea de hacer algo con la sinfónica y les pareció bien. Después le presentamos la propuesta (junto con los cuatro discos que he grabado desde 2016) a la gerencia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que sí, que habían escuchado la discografía y que les gustaba mucho. Así que el fin será celebrar una década, en este caso, en modo sinfónico.

¿Cómo habéis trabajado los arreglos orquestales, quién se ha encargado de ellos? ¿Ha sido difícil "traducir" el lenguaje del folk —a veces basado en la intuición y la tradición oral— a las partituras rígidas de una orquesta sinfónica?

Siempre tuve claro que los arreglos los tenía que hacer Juan García Escudero, arreglista y compositor, primero porque me gusta cómo trabaja -ya hizo arreglos para Second con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia-, también porque conocía mi música desde el principio, y por último porque es un gran conocedor de los instrumentos de plectro, ya que también hizo la carrera de plectro en el conservatorio. Tenía todos los parámetros que buscaba. Según me cuenta el arreglista, ha tenido sus más y sus menos en algunos fragmentos a la hora de plasmar algunos ritmos e instrumentos, pero en general dice haber disfrutado mucho.

¿Cómo se plantea esta iniciativa entre músicos tradicionales, folkies, y músicos clásicos? ¿Son lenguajes distintos? ¿Qué te está aportando trabajar con estos músicos clásicos? ¿Cómo dialogan tu laúd o tu mandolina con el resto de la orquesta en este espectáculo?

Los temas de mis discos son temas con estructuras fijadas desde la grabación, y así es como después lo plasmamos en el directo. En este caso, con la orquesta, ha sido volcar los temas tal cual para que sean interpretados con los arreglos de Juan. Hasta ahora he tenido una reunión con Octavio J. Peidró, director del concierto, donde también estaba Juan García Escudero, y toda la reunión fue un aprendizaje continuo, volcados en el proyecto y haciendo que todo fluya. Es muy emocionante ver cómo trabajan, y más cuando es tu música, la de tus discos. Juan (el arreglista), me pasó hace más de un mes los arreglos en formato digital, con simulaciones de cómo sonaría la orquesta; es con lo que estoy ensayando, y te diría que mis instrumentos dialogan muy muy bien.

Octavio J. Peidró ha sido todo un descubrimiento para mí, un continuo aprendizaje con cada cosa que propone

¿Cómo ha sido el trabajo con el director de la OSRM? ¿Ha habido algún momento de "choque cultural" creativo entre el mundo clásico y el tuyo?

Octavio J. Peidró ha sido todo un descubrimiento para mí, un continuo aprendizaje con cada cosa que propone. Creo que se sabe los temas del concierto mejor que yo, está trabajando este concierto con mucho mimo. Me abruma su admiración hacia mi trabajo.

¿Qué significado tiene para ti este concierto? ¿Quedará registrado en algún formato para una edición posterior?

Para mí será un concierto muy especial, y hasta la fecha el único. No sé si volveré a tocar en este formato, pero el primero es el que cuenta. Hay más nervios de lo normal, mucha ilusión, muy relajado musicalmente, y también abrumado por las felicitaciones de realizar un concierto así, y contento por la respuesta que está teniendo la taquilla. Van a participar tres músicos que me acompañan desde el principio en momentos puntuales del concierto; Enrique González, Josá Antonio Aarnoutse y Tóbal Rentero. Esta semana final hemos ultimado detalles con todas las partes, Folkfest, orquesta, arreglista, director, sonido. La intención es grabarlo, y después valorar la posibilidad de publicar algo, temas sueltos, EP o CD. El trabajo de grabación lo realizarán Cosntantino López y Pepe Ludeña.

¿Qué sientes al ver tus composiciones, que a menudo nacen de la intimidad de la mandola o la guitarra, arropadas por la potencia de la OSRM? De todo tu repertorio, ¿qué temas sentías que "pedían a gritos" una sección de cuerdas y vientos, y cuáles han sido los más complejos de adaptar?

Una sensación indescriptible, porque son tus melodías expuestas por un ente que magnifica las emociones, y también vertiginoso verme rodeado de tan grandes músicos interpretando esas melodías que nacen de recuerdos y sentimientos muy personales. 'Reloj de arena', 'Feria' o 'Geosmina' me apetecía mucho escucharlos en otros formatos, pero todos han quedado increíbles. La labor del arreglista Juan García Escudero ha sido fundamental para que los temas no pierdan la esencia de lo que quería expresar.

La labor de Juan García Escudero ha sido fundamental para que los temas no pierdan la esencia de lo que quería expresar

El FolkFest se ha convertido en un bastión de la música de raíz. ¿Qué significa para ti presentar tu proyecto precisamente en este marco? ¿Crees que este concierto ayuda a romper el prejuicio de que el folk es una "música menor" frente a la clásica?

El FolkFest se ha convertido en la plataforma por donde pasan todas las propuestas que hay en la región. En este caso, tengo que agradecer al festival todo el apoyo que he recibido desde el principio para llevar a cabo este gran proyecto. Como no podía ser de otra forma, se tenía que presentar en el festival folk de la Región de Murcia. Estos formatos de conciertos suelen ser el lugar donde conviven públicos de distinta índole. Esperemos que ambos salgan con buenas sensaciones del concierto. Las músicas populares y la música clásica llevan siglos de trayectoria. La reelaboración y recreación de las músicas tradiciones en los formatos folk, digamos que acaban de llegar hace seis o siete décadas (al menos aquí en España). Hay que darles tiempo.

¿Sientes que este formato sinfónico es la culminación de una etapa o el inicio de un camino nuevo?

Es una culminación que nunca me hubiera imaginado, y sí, es el cierre de una etapa donde me he expresado a través de la mandolina, laúd y mandola. Mi próximo disco -ya estoy trabajando bocetos- será a través de otros instrumentos: guitarra mayor, guitarro tenor y guitarro murciano. Así que sí, es el inicio de un camino nuevo.

Viernes 30. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20.30h. Desde 20€