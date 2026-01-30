'Los dos hidalgos de Verona' y otros espectáculos programados en los teatros de la Región de Murcia este fin de semana

La programación teatral del fin de semana en la Región de Murcia ofrece un recorrido diverso por los grandes textos clásicos, la comedia contemporánea y las propuestas familiares. Shakespeare regresa a los escenarios con Los dos hidalgos de Verona en el Teatro Romea, mientras el Teatro Circo se transforma en un espacio de fiesta barroca con Farra y acoge también el universo de los títeres con Yo Tarzán. La agenda se completa con enredos cómicos en Lorca y el humor confesional de David Navarro en Cartagena, en un fin de semana que convierte los escenarios regionales en punto de encuentro para públicos de todas las edades.

Un momento de la obra ‘Los dos hidalgos de Verona’, que se representará en el Teatro Romea / L.O.

Los dos hidalgos de Verona

Shakespeare llega al Romea con una comedia

Mucho antes de convertir el amor imposible en tragedia universal, William Shakespeare ya exploraba los mecanismos emocionales de las relaciones humanas desde la comedia. Los dos hidalgos de Verona, escrita hacia 1590, pertenece a ese primer periodo creativo en el que el dramaturgo ensaya conflictos y personajes que anticipan su visión del ser humano.

La obra, que ahora llega al Teatro Romea, se centra en la tensión que surge cuando la amistad y el deseo amoroso entran en conflicto, un tema central en el pensamiento del Renacimiento. El director y dramaturgo británico Declan Donnellan, responsable de la adaptación, subraya que «Shakespeare no trata de hacer un mundo mejor, sino de hacer preguntas».

Considerada una de las primeras piezas del autor y el germen de las llamadas Comedias Altas, la historia sigue a Valentín y Proteo, dos amigos de Verona cuya lealtad se quiebra cuando ambos se enamoran de la misma mujer. A través de esta trama, Shakespeare aborda cuestiones como la amistad, el amor, la traición y el perdón.

Donnellan destaca el interés del autor por «cómo nos engañamos a nosotros mismos», una idea que en la comedia se traduce en finales abiertos y alejados del tópico del final feliz. La producción cuenta con un reparto íntegramente español encabezado por Alfredo Noval, Manuel Moya, Irene Serrano y Rebeca Matellán, y supone el segundo proyecto de Cheek by Jowl con actores españoles tras La vida es sueño.

Sábado 31, 20.00 h. Teatro Romea (Murcia). Entradas desde 20 euros.

La obra de teatro ‘Farra’. / L.O.

Farrra

El Teatro Circo se llena de historia, humor y fiesta

«Fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de carnaval en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas». Así describe el grupo creador la esencia de su nueva propuesta Farra, una experiencia escénica que combina música, circo, magia y comedia bajo la forma de la fiesta barroca.

«La farra barroca abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro», explican.

Los artistas confiesan que su trayectoria les ha llevado a explorar los clásicos desde la admiración y el respeto, pero con su ‘mirada políglota’: «Verso, música, canto y circo van de la mano. Creemos que el lenguaje del verso catapulta al actor a lugares donde otros textos no lo hacen y creemos en el poder de esa fuerza para, al mismo tiempo, hacer volar al espectador».

El objetivo es claro: usar formas clásicas para hablar de nuevos contenidos, con la comedia por bandera y un enfoque ‘humanista’.

El grupo con producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo subraya la dimensión social y cultural de su propuesta:«Nuestra obra quiere reivindicar la celebración, el derecho a holgarse, la cultura, la comunidad frente a la hiperactividad, el exceso de trabajo, el consumo y la velocidad de los tiempos actuales. Queremos ensalzar la cultura como salvación ante el desánimo».

La propuesta Farra se articula como un Cabaret Barroco, una serie de cuadros escénicos en los que el Siglo de Oro se cruza con circo, magia y música en directo. «Llevamos nuestra fiesta, nuestra ‘Farra’. Hablamos de historia, de la humanidad, llevamos las noticias de los males que aquejan nuestro mundo, con humor y removiendo conciencias; y celebramos cada encuentro como una gran fiesta y algarabía», confiesan.

Viernes 30, 19.00 horas. Teatro circo. Murcia. Desde 10 euros.

La reppresentación de títeres ‘Yo, Tarzán’ / L.O.

Yo tarzán

Los títeres toman la selva

En medio de la selva, una criatura se queda huérfana y desprotegida de los peligros inherentes de la jungla. Esta realidad se verá alterada cuando una familia de gorilas decide que dicha bebé forme parte de su tribu. Y así empieza la historia de nuestra protagonista: Tarzán, una niña que crecerá pensando que es una gorila más.

¿Podrá adaptarse a la vida salvaje y sobrevivir a la selva con el amor de una familia de gorilas? Esta emotiva historia habla de cuestiones que no están tan lejos de nuestra realidad: sentirse inferior, querer pertenecer, sentirse diferente al resto…

Festuc Teatre presenta la adaptación de un cuento clásico. En este caso, se trata de la novela de ficción titulada Tarzán que escribió Edgar Rice Burroughs, y que nos adentrará en todo el imaginario que aporta esta historia, teniendo en cuenta, las diferentes lecturas para cada edad. Un espectáculo de títeres divertido y sensible, con una escenografía y una banda sonora mágica.

Domingo 1. 12.00 horas. Teatro circo. Murcia. 8 euros

El musical ‘Las nueve y cuarenta y tres’ / Rafa Marquez

Las nueve y cuarenta y tres

La obra más puntual

Una comedia de Andrés Alemán y música de Manuel Soler en el Moscú de principios del siglo XX. La matriarca de la familia Petrova fallece y es enterrada por deseo propio con un valioso joyero de oro y diamantes que heredó de su madre. Poco tiempo después, la música de este joyero comienza a escucharse puntualmente cada noche en el salón de la casa, a las nueve y cuarenta y tres. La hija mayor de la familia, Antonina Petrova, aconsejada por su sirvienta española, decide recurrir a los servicios de un parapsicólogo español de renombre en toda Europa.

Una hija ansiosa, una hermana manipuladora, un mayordomo estratega y una esposa recomida por la avaricia serán los responsables de un enredo que parece no tener arreglo posible.

Viernes 30. 21.00 horas. Auditorio Margarita Lozano. Lorca. Desde 8 euros

El monologuista de Jaén David Navarro. / L.O.

No tengo remedio

Un monólogo de david navarro

Desde que es cómico, David Navarro no ha dejado de enfadarse en el escenario con todos aquellos que le hacían la vida imposible y con todo lo que le ponía de los nervios. Ahora ha llegado el momento de hacerlo sobre sí mismo.

En No tengo remedio, el artista jienense se sincera, por primera vez, ante su público de todos sus pecados, de sus estúpidas manías, de lo insoportable que puede llegar a ser y lo hace buscando la redención, el perdón de Dios y de todos los demás.

Domingo 31, 20.00 horas. El Batel. Cartagena. 18 euros.