Dieciocho espectáculos llenarán de cultura el Teatro ‘Antonio Gil’ de El Siscar hasta junio

El Teatro ‘Antonio Gil’ de El Siscar (Santomera) acogerá, del 7 de febrero al 7 de marzo, la décima edición del Certamen de Teatro Amateur de Santomera (CiTA), una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que reunirá a compañías procedentes de distintos puntos del país con una variada selección de obras para todos los públicos.

El alcalde, Víctor Martínez, ha presentado este viernes, junto a Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, la programación de este certamen.

Este dará comienzo el sábado 7 de febrero, a las 19:00 horas, con ‘El eunuco’, de la Asociación de Arte Escénico y Musical de Almansa, una comedia clásica cargada de enredos y situaciones disparatadas. Le seguirán propuestas como ‘Rebeldías posibles’ (14 de febrero), de Maniquí Teatre de San Juan de Alicante; ‘Entrepasos’ (21 de febrero), de la Asociación Maru-Jasp de Alcalá de Henares, y ‘Caos en escena’ (22 de febrero), de Atrezzo Teatro de Molina de Segura, todas ellas con un marcado tono humorístico.

El alcalde ha explicado que “este certamen es ya una cita imprescindible para el público juvenil y adulto, en la que conviven propuestas de compañías consolidadas y emergentes”. “El conjunto ofrece una cuidada selección con lo mejor del panorama escénico regional y algunos de los grupos amateurs más destacados del país, sin dejar de lado a los grupos de teatro de nuestro municipio”, ha añadido. Asimismo, el primer edil ha agradecido el compromiso de estos grupos por poner en valor la cultura en la localidad y al Gobierno regional su apoyo constante al Consistorio.

La entrega de premios tendrá lugar el domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas, acompañada de la representación de ‘La comedia de las mentiras’, fuera de concurso, a cargo de la compañía santomerana Mar Teatro. El broche final al certamen lo pondrán el 7 de marzo ‘Sainetes del Madrid Castizo’ y ‘Sancho Panza en la ínsula barataria’, del Grupo de Teatro de El Siscar, también fuera de concurso, un montaje con textos originales de Alejandro Casona y Carlos Arniches, adaptados y dirigidos por Antonio Gil.

Una completa programación semestral

Junto al CiTA, la programación semestral se completa con una atención especial al público familiar e infantil, a través de espectáculos musicales, teatro de títeres, y una premiada propuesta de circo contemporáneo, así como la actuación del Grupo de Teatro de la Asociación de Amas de Casa de Santomera.

En la programación destaca la obra ‘Hay que deshacer la casa’, dirigida por Alfredo Zamora, con la que se conmemorará el Día de la Mujer. La danza cuenta igualmente con su propio espacio, con una muestra realizada en colaboración entre el Centro Robles y el Conservatorio de Murcia. Estas obras forman parte del Circuito profesional de Artes Escénicas y Música de la Comunidad Autónoma.

Las entradas para la mayoría de las funciones tienen un precio general de 3 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de entradasatualcance.com o en taquilla desde una hora antes del inicio de cada espectáculo, según disponibilidad. La programación completa puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Santomera.

Noticias relacionadas

Con esta programación, el Consistorio refuerza su apuesta por una cultura accesible y de calidad, consolidando al Teatro ‘Antonio Gil’ como un espacio de referencia para las artes escénicas en la comarca.