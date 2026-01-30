Catas con humor y afterworks cerveceros: así es la nueva apuesta cultural de Estrella de Levante

Estrella de Levante arranca 2026 reforzando su apuesta por la cultura cervecera y el ocio experiencial con la ampliación de la programación de su Sala de Catas, el espacio de eventos situado en el interior de su fábrica en la pedanía murciana de Espinardo. La cervecera murciana incorpora dos nuevas propuestas que combinan gastronomía, humor, música y cerveza: el estreno de ¡CATACLUB!, un ciclo de catas con comedia en directo, y el regreso de Beer Sessions, los afterworks cerveceros que ya triunfaron en ediciones anteriores.

Degustación de cerveza y humor

La principal novedad es ¡CATACLUB!, una experiencia que fusiona la degustación de cerveza con el humor. Se trata de catas guiadas en tono desenfadado por el cómico Pedro Ángel Roca, que ejercerá como maestro de ceremonias, acompañado en cada sesión por un humorista invitado. El ciclo se inaugurará el 13 de febrero con Paco Calavera y continuará con Nadia Guillamón (6 de marzo), Darío Mares (17 de abril), Irene Ramírez (15 de mayo), Juan de Dios (4 de junio), Taka Gómez (2 de octubre) y Manu Chacón (13 de noviembre). Las sesiones, que comenzarán a las 20:00 horas, tendrán una duración aproximada de dos horas.

La programación incluye un ciclo de catas con humor guiadas por Pedro Ángel Roca

Cada cita de ¡CATACLUB! incluirá la degustación de cuatro cervezas de Estrella de Levante, maridadas con cuatro tapas, y culminará con el canelón del chef Samuel Ruiz, del Café Bar Verónicas, como cierre gastronómico de la experiencia.

El Dj Don Fluor y el humorista Pedro Ángel Roca, junto a Yayo Delgado, responsable Comunicación de Estrella de Levante, en la presentación este jueves de la nueva programación de la Sala de Catas / Juan Carlos Caval

La primera caña del viernes

Por su parte, Beer Sessions regresa tras la buena acogida de ediciones anteriores para reivindicar la caña de los viernes como inicio del fin de semana. Estas citas arrancarán a las 14:30 horas y ofrecerán un formato afterwork que combina música en directo, gastronomía y cerveza. Los asistentes podrán elegir cinco tapas elaboradas por Chocolat, que se maridarán con tres cervezas de la marca.

El calendario de Beer Sessions 2026 comenzará el 20 de febrero con Miqui Puig y continuará el 24 de abril con Plan B, el 12 de junio con Jutxa Ródenas, el 16 de octubre con Goyo, el 20 de noviembre con Toxicosmos y el 11 de diciembre con Don Fluor.

La Sala de Catas acogerá por cuarto año consecutivo el rodaje del podcast de entrevistas conducido por Leonardo Cano

Además, la Sala de Catas acogerá por cuarto año consecutivo el rodaje del podcast de entrevistas ‘Sala de Catas’, en colaboración con Cmon Murcia, conducido por el escritor Leonardo Cano y con invitados destacados del ámbito cultural y artístico.

Entradas ya a la venta

Las entradas para estas experiencias ya están disponibles en la web de Estrella de Levante, con un precio de 35 euros para ¡CATACLUB! y 30 euros para Beer Sessions, que incluyen todas las degustaciones y actividades programadas. La asistencia a los rodajes del podcast se gestionará mediante sorteos en redes sociales.

Con esta programación, Estrella de Levante consolida la Sala de Catas como un espacio de referencia en Murcia para vivir la cerveza desde una perspectiva cultural y experiencial, donde el producto se integra con la gastronomía, la música y el humor.