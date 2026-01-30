Cartagena recuerda a la poeta Josefina Soria con una placa en la Muralla del Mar

Cartagena ha sumado un nuevo atractivo a su recorrido literario con el descubrimiento de una placa conmemorativa en memoria de la poetisa Josefina Soria (Albacete, 1926), situada en la fachada del edificio de la Muralla del Mar, número 19, donde residió y donde el mar Mediterráneo inspiró parte de su creación poética.

El acto tuvo lugar este viernes, 30 de enero, y estuvo presidido por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a los concejales de Cultura, Ignacio Jáudenes, y de Nuevas Tecnologías, Diego Lorente, además de la edil Isabel Andreu. Al homenaje asistieron varias decenas de personas, entre ellas su hija, Marisa López Soria, que encabezó la representación familiar.

La iniciativa fue promovida por la Asociación de Mujeres ‘Amanecer’ con motivo del centenario del nacimiento de la autora, que se cumple este año 2026. Durante su intervención, la alcaldesa destacó el papel fundamental de las asociaciones culturales femeninas en la ciudad, subrayando la contribución decisiva de Josefina Soria a este tejido cultural.

Cartagenera de adopción y corazón

Josefina Soria, definida como “cartagenera de adopción y corazón”, llegó a la ciudad en 1975, acogida por la Concejalía de Cultura. Desde entonces impulsó talleres de animación a la lectura, tertulias literarias y espacios de encuentro que promovieron la poesía y la cultura escrita entre generaciones de mujeres durante décadas.

Autora de una extensa obra literaria, fue reconocida con premios como el Ciudad de Cartagena y el Ateneo de Salamanca, consolidando su trayectoria dentro del ámbito de la literatura española contemporánea.

Un legado literario imprescindible

Durante el homenaje se subrayó que su legado “forma parte indisoluble de la historia literaria local”, junto al de otras mujeres imprescindibles como Carmen Conde o Teresa Cervantes. La ciudad reconoció su trayectoria en vida al dar su nombre a la Biblioteca Municipal del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

Poesía frente al mar

La placa descubierta incluye, a petición de su hija, la también escritora y educadora Marisa López Soria, un fragmento del poema Hora Prima, inspirado precisamente frente al mar donde residió la autora. Además, incorpora un código QR que enlaza a más información sobre la vida y obra de Josefina Soria, “una mujer que abrió caminos”.

Con este gesto, Cartagena sigue recordando a la poeta, pero también a la promotora cultural “que dejó una huella imborrable en el paisaje humano y literario de la ciudad”.