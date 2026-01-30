Carlos Rivera: "España fue mi escuela de vida y sigue siendo mi casa artística"

Hay artistas que no regresan con sus giras, sino que continúan una historia. Carlos Rivera vuelve a España —y a Murcia— como quien vuelve a un lugar donde aprendió a mirarse y a cantar de otra manera. El cantante mexicano actuará el viernes 17 de julio a las 21:00 horas en Murcia dentro de su gira ¡Vida México! Tour, con entradas ya a la venta a través de ticketmaster. Un recorrido que es tanto celebración como memoria, tanto fiesta como emoción.

Más de dos décadas después de iniciar su camino artístico, Rivera atraviesa uno de los momentos más sólidos y conscientes de su carrera, reafirmando un vínculo con el público español que nació entre bambalinas, creció canción a canción y hoy se expresa en grandes escenarios. Con mariachi, raíces y un repertorio marcado por la experiencia vital, el artista promete un concierto que no solo se escucha, sino que se siente.

Regresa a España con ¡Vida México! Tour, una gira clave en su carrera. ¿Qué significa para usted volver con un recorrido tan amplio por nuestro país?

Pues, ante todo, estoy muy contento y me hace muchísima ilusión. He estado en otras giras con muchas ciudades, pero esta es especial porque cada vez vengo a recintos más grandes. Eso, como artista, es muy bonito, porque significa que sigues creciendo en un país al que quiero tanto y al que siempre busco cualquier excusa para regresar. Estar ahora en plazas de toros, en festivales importantes, consolidando cada vez más la presencia de mi música, es algo muy emocionante. Además, por primera vez en estas giras traigo el mariachi, así que será una gran fiesta en cada ciudad.

España no ha sido solo un escenario para usted, también un lugar de formación y crecimiento. ¿Qué ha aportado a la figura de Carlos Rivera?

Muchísimo. Ya son quince años de historia desde que llegué por primera vez, primero con El Rey León y después con mi música, mis discos y mis giras. Literalmente fue una escuela de vida. Poder contar una historia completa, desde llegar sin que la gente supiera quién era, hasta ir creciendo poco a poco, tocar en salas pequeñas y ahora llegar a plazas de toros, habla de una conexión muy especial.

Siempre digo el amor que le tengo a España y esa historia tan bonita que nos une desde aquellos primeros años. Al principio la gente sabía que había un Simba, pero no sabía cómo se llamaba. Luego, con mi música, ese cariño se transformó hacia mí, hacia mis canciones, y eso es algo por lo que estaré eternamente agradecido.

Más de veinte años de carrera no se viven todos los días. ¿Cómo afronta este nuevo capítulo?

En realidad ya son 22 años. Parece que fue ayer cuando celebraba los 20, pero el tiempo pasa. Aun así, me siento como si tuviera la misma edad, solo que con muchas más vivencias.Es una etapa en la que no puedo estar más feliz: me siento más fuerte, más seguro de lo que hago y de lo que comparto, y sobre todo muy querido por el público, que es quien me ha dado la oportunidad de tener esta carrera.

Esta gira trae a España el show completo que presentará en la Monumental de México. ¿Qué encontrará el público en este espectáculo?

Imagínese lo que significa llegar por primera vez a la Plaza de Toros México, con casi 50.000 personas. Será el concierto más grande que he dado hasta ahora. Para México es un logro enorme y será un día muy especial, el próximo 9 de mayo. Traer ese mismo espíritu y ese espectáculo a España es algo muy emocionante, y estoy seguro de que será una experiencia para recordar.

Murcia será una de las paradas del tour, el 17 de julio. ¿Qué espera de ese reencuentro con el público murciano?

Murcia es una ciudad donde siempre he sentido muchísimo cariño, desde los primeros teatros y conciertos que di. Nunca me ha fallado, al contrario, siempre me ha recibido con los brazos abiertos. Tengo muchas ganas de volver, porque hace tiempo que no voy, y esta vez será una celebración aún mayor, con mariachi incluido, para que la fiesta sea completa.

Mal Escrito, junto a Malú, está teniendo una gran acogida en España. ¿Cómo surgió esa colaboración?

Con Malú nos conocemos desde hace muchos años, desde 2013, cuando coincidimos en La Voz Kids. Desde entonces compartimos escenarios, cumpleaños —los dos nacimos un 15 de marzo— y siempre quisimos grabar algo juntos. Por una u otra razón nunca se había dado, hasta que llegó Mal Escrito el año pasado, y la gente aquí en España le ha dado muchísimo cariño.

En este proyecto también colabora con artistas más jóvenes como Mafalda Cardenal. ¿Qué le inspiran los nuevos talentos?

En el álbum ¿Qué significa el amor? quise colaborar, más allá de Malú, con artistas de la nueva generación de México, Argentina y España. Me inspira mucho lo que hacen: sus letras, su manera de escribir y de cantar.Con Mafalda fue una conexión muy especial. La conocí literalmente a través de TikTok, escuché una canción suya y de ahí surgió la idea de colaborar.

En una industria cada vez más inmediata, usted sigue apostando por el directo y por una música atemporal. ¿Es una elección consciente?

Totalmente. Cada uno levanta su bandera, y la mía es la emoción. La emoción no pasa de moda. Cuando una canción toca a alguien, esa persona la quiere escuchar toda la vida. Eso es lo que ha hecho grandes a los artistas que permanecen en el tiempo, y es a lo que aspiro. Llevo 22 años en esa lucha y seguiré ahí. Es muy reconfortante ver que, en estos tiempos, mi carrera sigue creciendo, porque significa que la gente se sigue enamorando de las canciones y encontrando en ellas algo con lo que identificarse.

Vida suena casi a una declaración de intenciones. ¿Qué hay detrás de este nuevo Carlos Rivera?

Este álbum nace de una experiencia muy personal. Perdí a mi padre hace tres años y muchas de las canciones están marcadas por ese duelo y por la transformación que vino después. En México nos enseñan a honrar a nuestros seres queridos celebrando su vida, y así nació Vida.

A veces, para valorar la vida, tienes que tener muy cerca la experiencia de la muerte, especialmente cuando se trata de alguien tan importante. Este álbum es una forma de honrarlo y de compartir ese sentimiento con personas que se han sentido identificadas con estas canciones.

Cuando suba al escenario en Murcia, ¿qué va a dejar allí y qué quiere que el público se lleve?

Para mí cada concierto es como si fuera el primero y el último. Siempre busco que la gente salga feliz, ese es mi principal objetivo. Además, no es un show corto. Mientras no nos echen del sitio, seguiremos cantando, y con el mariachi todavía más. Estoy seguro de que será un concierto inolvidable.