El B-Side agota en una hora las entradas promocionales y desata críticas por el sistema de venta

Las 1.000 entradas físicas promocionales del B-Side Festival puestas a la venta este viernes en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) de Molina de Segura se agotaron en apenas una hora, confirmando la alta expectación generada por la edición de 2026 del certamen, que se celebrará los días 4 y 5 de septiembre.

Tras este primer tramo de venta presencial, la organización ha anunciado que el resto de las entradas saldrán a la venta online el próximo domingo, 1 de febrero, a partir de las 12.00 horas.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha subrayado que “el B-Side es hoy un festival plenamente consolidado y reconocido a nivel nacional, que cada año mejora su cartel y refuerza su proyección cultural”. Según el regidor, “la respuesta del público ha superado todas las previsiones, con el MUDEM lleno desde primera hora de la mañana, lo que demuestra que la edición de 2026 será, sin duda, un gran éxito”.

El alcalde también ha agradecido “la excelente coordinación y el trabajo de los empleados de las concejalías implicadas, así como del equipo de Crash Music, que han garantizado una venta ordenada y ejemplar”.

Asimismo, Alfonso ha defendido que la venta física respondía a “la voluntad del Ayuntamiento de facilitar a los vecinos de Molina de Segura el acceso presencial a las entradas, frente a la elevada demanda online, asegurando que parte del aforo quede reservado al público local”.

Quejas del público en redes sociales

Las entradas físicas en el MUDEM de Molina de Segura estaba programada para el viernes 30 y sábado 31 de enero, de 10.00 a 14.00 horas de la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde. Sin embargo, el rápido agotamiento de las entradas ha generado numerosas críticas en redes sociales, especialmente por haberse realizado la venta presencial en un día laborable y en horario de mañana, no reservando para la tarde del viernes ni la jornada del sábado.

Entre los comentarios publicados por usuarios se podían leer mensajes como “A ver qué os inventáis el domingo para que a las 12.01 ya también se hayan agotado”, “Pues me parece fatal, por lo menos tendríais que haber dejado la mitad para los que trabajamos por la mañana” o “Lo de poner la venta de entradas un día laboral y no dejar ninguna para la gente que no puede acudir por la mañana… hubiera sido mejor que lo pusierais sábado”.

Estas reacciones reflejan el malestar de parte del público que no pudo acceder a las entradas promocionales por incompatibilidad horaria, que se suman a las manifestadas el martes por la venta online. Estos comentarios criticaron el proceso por su falta de previsión: “Se anuncia que la única vía de venta es la web y la web no está disponible”, lamentó una vecina afectada. Comentarios como “Os habéis lucido” o “Es difícil hacerlo peor, enhorabuena” también se escribieron en las plataformas sociales.

Cartel y programación

El B-Side Festival 2026 celebrará su jornada principal el sábado 5 de septiembre en el Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO), con un cartel encabezado por Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca y Alcalá Norte. Para el viernes 4 de septiembre, la organización ha confirmado conciertos en la Plaza de España, con artistas aún por anunciar.

“El cartel de esta edición conecta con públicos muy diversos gracias a una cuidada selección de algunos de los nombres más relevantes del panorama indie naciona”, ha concluido el alcalde.