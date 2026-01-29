Festival
The Kooks y Ginebras, entre las nuevas confirmaciones del Warm Up 2026
Ultraligera, Cora Novoa y Drea son otros de los artistas anunciados por el festival murciano este jueves
EFE
El festival Warm Up, que se celebrará en La Fica de Murcia los días 1 y 2 de mayo, anuncia nuevas incorporaciones a su cartel: los grupos y artistas The Kooks, Ultraligera, Ginebras, Cora Novoa, Drea, Fades, Firmado Carlota, Juguete, Piem y Pogo DJs, ampliando un cartel que ya incluía a Fatboy Slim, Guitarricadelafuente y Rusowsky, entre otros.
La banda de indie rock británica The Kooks pone el toque internacional a esta nueva tanda de confirmaciones, entre las que también destaca el grupo de rock español Ultraligera, autor de temas como "Matanza en el hotel' y 'La Basura'.
Ginebras, conocidas por éxitos como “La típica canción” y su reciente single “Mi diario”, aporta un pop-rock con letras autobiográficas y energía en directo.
Cora Novoa, productora y DJ, lleva la electrónica española a la vanguardia con sonidos experimentales y sets que fusionan técnica y sensibilidad. Drea, por su parte, traerá un set ecléctico que combina R&B, house, jazz y funk brasileño, consolidándose como una de las artistas más versátiles de la escena europea de clubes.
Fades, desde Cataluña, ofrece un pop electrónico bailable con influencias que van del hip-hop al K-pop, mientras que Firmado Carlota se reafirma como una voz personal del pop underground español, con melodías profundas y letras confesionales. Juguete, referente del underground, pondrá su sello transgresor con sets de electro y progressive house.
Cierran el bloque de nuevas incorporaciones Piem y Pogo DJs, que aportarán electrónica melódica y techno intenso para completar la experiencia en la pista de baile.
Estas incorporaciones se suman a los ya confirmados Fatboy Slim, Soulwax, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, Rusowsky o Sanguijuelas del Guadiana, entre otros, llevando a 34 el total de artistas anunciados.
Los abonos generales y VIP para los días 1 y 2 de mayo están disponibles hasta agotar existencias en warmupfestival.es.
