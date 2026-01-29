Luis Alberto Naranjo: "Dejar un trocito de mi historia musical como patrimonio de Molina es algo emocionante"

El Teatro Villa de Molina acoge este jueves el estreno absoluto de 1272, Molina eterna, una sinfonía concebida como homenaje musical a los 750 años de la concesión del título de Concejo y Villa al municipio. La obra, compuesta por el músico molinense Luis Alberto Naranjo, se presenta por primera vez en su versión íntegra —siete movimientos para orquesta y coro— tras haber sido reconocida internacionalmente antes incluso de su estreno oficial.

Además de la interpretación musical, Naranjo entregará las partituras originales al Ayuntamiento de Molina de Segura para su conservación en el archivo municipal. El estreno contará con la participación de la Orquesta Molina Camerata y la Coral Hims Mola, bajo la dirección de Manolo Arnaldos, e incluirá narración histórica a cargo de Domingo Beltrán, historiador oficial de Molina, e intervenciones escénicas de la Academia Profesional de Danza de Lola Cerón.

Mañana se estrena 1272, Molina eterna. ¿Qué tiene este concierto que no tuvieron los anteriores?

Se estrena la obra completa. En 2022 solo presentamos la obertura y Molina eterna, dos composiciones, y esta vez son las siete piezas que conforman la sinfonía, además interpretadas por orquesta y coro. Es el proyecto tal y como fue concebido desde el principio.

La sinfonía parte de un hecho histórico muy concreto, pero se presenta como una obra contemporánea. ¿Cómo fue el proceso creativo?

La idea surge en 2022, cuando se celebraba el 750 aniversario de la concesión del título de Concejo y Villa por parte del rey Alfonso X. En una reunión con Domingo Hernández, técnico entonces del Ayuntamiento, salió el tema y propuse hacer algo musical. Lo trasladó a la Concejalía de Cultura y enseguida se pusieron de acuerdo.

Yo la abordé como si fuera una película de época, con épica, porque vengo del mundo de las bandas sonoras. Tiene momentos muy intensos, pero también partes más tranquilas, un adagio, temas más íntimos… creo que es una obra muy completa.

Antes incluso del estreno oficial, varias piezas ya han sido premiadas internacionalmente. ¿Cómo se vive que una obra tan ligada a Molina conecte fuera?

Fue una sorpresa absoluta. Decidí presentar algunas piezas para ver cómo se recibían fuera y al final cinco de las siete han sido premiadas. La mayoría en Los Ángeles, en certámenes como los World Entertainment Awards o Global Music Awards, pero también en Nueva York, Atenas, Italia… Ha sido una locura, no esperaba ese recibimiento.

¿Qué se va a encontrar el público que acuda mañana al Teatro Villa de Molina?

Va a ser un concierto muy especial. Habrá un acto protocolario en el que entregaré la partitura al Ayuntamiento para que quede en el archivo municipal. También intervendrá Domingo Beltrán, historiador oficial de Molina, para contextualizar la obra.

Estrenar en mi ciudad, con mi gente, con amigos y familia, no tiene precio Luis Alberto Naranjo

En lo artístico, además de la música, habrá narración del gran actor Juan Meseguer con unas frases emulando a Alfonso X en castellano antiguo, y dos piezas con danza a cargo de la Academia Profesional de Lola Cerón. Participarán la Orquesta Molina Camerata, el Coro Hims Mola y el Coro Infantil Hims Mola. Se interpretará Snowflakes, un tema navideño con los niños, cuya letra —igual que la de la obertura 1272— es del escritor Antonio Pardo La Rosa, y también Alzando el vuelo, una composición originalmente electrónica que he adaptado a formato sinfónico. Creo que va a ser una experiencia muy completa y muy emotiva.

La entrega de las partituras al Ayuntamiento es un gesto poco habitual. ¿Qué significa para usted?

Nunca lo hubiera soñado. La repercusión que ha tenido la obra y el apoyo recibido ya han superado todas mis expectativas, pero dejar un trocito de mi historia musical como patrimonio de mi ciudad es algo profundamente emocionante.

Llega a este estreno en un momento de gran visibilidad, con premios recientes, como el Yepes por la banda sonora de Volar sin alas. ¿En qué punto profesional se encuentra?

Estoy en un punto álgido, sin duda. Es un hito en mi trayectoria musical. A partir de aquí lo único que deseo es seguir trabajando, ganándome la vida con mi pasión y, ojalá, llegar a proyectos cinematográficos de mayor envergadura.

Ha llevado su música a escenarios internacionales, pero mañana estrena en casa. ¿Es diferente la presión?

Es más gratificante. Para mí un premio recibido aquí, en Murcia, tiene tanto o más valor que uno internacional, y con el público pasa lo mismo. Hacerlo en mi ciudad, con mi gente, mis amigos y mi familia, no tiene precio. Y más aún cuando tu música la interpreta una orquesta y un coro. Me encantaría poder preguntar a cada persona al salir qué ha sentido. Saber si les ha emocionado, si les ha gustado. Las entradas se agotaron en un solo día, así que hay muchas ganas de ver el proyecto. Además, quiero destacar el trabajo del director, Manolo Arnaldos, que se ha implicado al cien por cien.

¿Cómo ha sido ver la obra materializarse en escena tras concebirla en la soledad artística?

Muy emocionante. Normalmente, componemos con librerías orquestales, y ver luego cómo un director va moldeando la obra con músicos reales es algo fascinante. Manolo ha hecho un trabajo increíble. También la integración de la danza ha sido preciosa. Lola Cerón y su marido Javier me apoyaron desde el principio, y compartir ahora este momento con ellos es como cerrar un círculo.

La Región de Murcia vive un momento de impulso audiovisual. Como compositor de bandas sonoras, ¿cómo lo ve?

Es increíble. Estoy asociado a CineMUR y lo vivimos muy de cerca. Gracias al apoyo institucional y a la Film Commission están llegando más rodajes y proyectos, lo que crea tejido industrial, economía y trabajo para todos los profesionales del sector.

