Imanol Arias, Elena Rivera y Fran Perea, en el Teatro de Invierno de San Javier

El Teatro de Invierno de San Javier arranca su nueva temporada el 6 de febrero con el espectáculo Viaje con nosotros, de Comandante Lara & Cía, que ya ha agotado las entradas disponibles. En total, la Concejalía de Cultura propone doce espectáculos de teatro, música, humor, de divulgación con Miguel Assal y su show divulgativo, Salvar vidas, e ilusionismo con la incorporación al programa del mago Abraham Gallego con su espectáculo El mentalista canalla.

El concejal de Cultura, David Martínez presentó este jueves y la nueva oferta del Teatro de Invierno que incluye a José Sacristán, que presentará, con las entradas agotadas, el monólogo El hijo de la cómica, basado en el libro autobiográfico de Fernando Fernán Gómez El tiempo amarillo, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Barranco y Arias protagonizan ‘Mejor no decirlo’. / L. O.

Imanol Arias también pasará por San Javier junto a María Barranco con la obra Mejor no decirlo, una obra sobre los mecanismos de la comunicación en pareja, dirigida por Claudio Tolcachir.

El programa incluye el espectáculo de Las niñas de Cádiz, que fusiona las chirigotas del carnaval de Cádiz con elementos del cabaret, teatro, performance y música, con la obra El viento es salvaje.

Apócope Teatro en producción con Arena Teatro y Danza presentará La Celestina. Hilando fino, una adaptación en clave de humor que respeta la trama original del clásico de Fernando de Rojas.

Otro clásico llegará de la mano de El Tercer Incendio con La Cabeza del Dragón, la única obra de Valle Inclán para publico infantil y juvenil, que incluirá una sesión matutina para centros educativos.

La obra El efecto, que reúne a Alicia Borrachero, Fran Perea, Elena Rivera e Itzan Escamilla, cerrrará la temporada que da paso a los festivales de verano.

En la sinopsis se lee lo siguiente: «¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tu yo verdadero se distingue en algo de la neuroquímica de tu cerebro? Estas son las preguntas que se hacen Connie y Tristán cuando descubren que están enamorados. El problema es que no saben si la conexión que sienten es real o si es la consecuencia de un nuevo antidepresivo. Ellos son dos voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico y su romance genera alarmantes dilemas para sus médicos supervisores.

El apartado musical, por otro lado, incorpora un espectáculo gratuito, el Réquiem en re menor, K. 626 de W. A. Mozart con Patnia Coro de Cámara y la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, el 28 de marzo.

El programa incluye el espectáculo Trivox. Style Il Divo, el 21 de febrero y un tributo al mítico grupo sueco Abba, Essential. The Music of Abba, el 25 de abril.

El concejal David Martínez destacó la variedad del programa, que llega hasta la temporada de festivales y con el que se pretende desastacionalizar la temporada cultural del verano en San Javier.

Noticias relacionadas

Todas las entradas están a la venta en www.compralaentrada.com y Librería Gala San Javier, con precios a partir de 10 euros. Las entradas para Salvar vidas, de Miguel Assal, se podrán comprar entrando en la página web www.miguelassal.es.