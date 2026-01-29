Enrique Selma propone un recorrido simbólico por la moda en Cartagena

FotoFest Cartagena arranca este fin de semana su primera edición y lo hace ampliando su radio de acción más allá de los espacios institucionales. La bienal de fotografía, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena, activa una sección ‘off’ que incorpora a distintos espacios culturales de la ciudad. Entre ellos, la galería Bisel, que desde este jueves acoge Vértigo, una exposición del fotógrafo cartagenero Enrique Selma.

La muestra, que se inaugura este jueves a las 18.00 horas, podrá visitarse hasta mediados de abril y propone un recorrido por un territorio simbólico en el que la moda deja de ser prenda para convertirse en lenguaje visual. A través de primeros planos y detalles del cuerpo, Selma construye una serie de imágenes en las que tejidos y fragmentos corporales adquieren autonomía estética.

Me gustaría que el espectador se lleve la sensación de haber visto algo sexy y elegante Enrique Selma — Fotógrafo

“Son pequeños 'close-ups', planos muy cercanos que en fotografía de moda se utilizan mucho, pero aquí busco que la imagen funcione como una obra que puedas colgar en casa”, explica el autor.

La exposición reúne fotografías digitales y analógicas, realizadas con algunas de las modelos con las que trabaja habitualmente, y se detiene en elementos como tacones, ropa interior o vestidos, tratados desde una mirada sensual y contenida. “Me gustaría que el espectador se lleve la sensación de haber visto algo sexy y elegante al mismo tiempo”, añade.

Fotografía y moda

Durante una visita a la exposición, el director artístico de FotoFest Cartagena, Juan Manuel Díaz Burgos, subrayó que Vértigo pone de manifiesto una relación histórica entre disciplinas.

“Fotografía y moda siempre han ido de la mano”, señaló, destacando que la propuesta de Selma “aporta una manera diferente de enseñar fotografía y suma a la diversidad de enfoques de esta primera edición del festival”.

Una de las fotografías de moda de la exposición 'Vértigo' de Enrique Selma. / Ayto. Cartagena

Desde la galería Bisel, Carmen Solano destaca la importancia de que espacios culturales independientes se integren en el festival. “Es un orgullo participar en FotoFest, que pone tan en valor la fotografía”, afirma. La responsable del espacio explica que la elección del artista fue natural: “Hemos seguido su trayectoria y su obra encaja perfectamente con la línea de la galería”.

Junto a Arantxa Mínguez, Solano impulsa desde noviembre de 2025 una nueva etapa del proyecto expositivo.

Volver a casa

Para Selma, la exposición tiene también un componente personal. “Me parece increíble que se haga un festival como FotoFest en Cartagena y poder mostrar aquí la esencia de la fotografía de moda”, señala el fotógrafo, nacido en la ciudad portuaria y con una carrera consolidada en el ámbito editorial y comercial.

Enrique Selma ha retratado a intérpretes como Paco León, Belén Cuesta o Andrea Duro

Enrique Selma es fotógrafo de moda y director de arte. Su trabajo explora la relación entre moda, sensualidad y poder, con un uso de la luz como elemento narrativo central. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales como Numéro, Vein, Vanidad o PAP, ha retratado a intérpretes como Paco León, Belén Cuesta o Andrea Duro, y colabora con marcas como Chanel Beauty, Kaotiko o Inside.

La inauguración de Vértigo coincide con el arranque oficial de FotoFest Cartagena, que entre este viernes y el domingo inaugurará trece exposiciones de sala y una muestra urbana en la que 66 autores y autoras de la Región de Murcia llevarán su obra a las calles de la ciudad.

Otras exposiciones

Además de Vértigo, este jueves 29 de enero se inauguran otras dos muestras dentro de la sección off. A las 18.45 horas, la sala de exposiciones de la UPCT abre Maleza, de José Carlos Ñíguez, un proyecto que fija la mirada en las malas hierbas para reflexionar sobre el tiempo, la memoria y lo efímero.

A las 19.45 horas, 2020 Studio presenta Atlas de la nostalgia, de Alicia Cadenas, una propuesta en fotografía analógica que explora la lentitud, el detalle y la memoria afectiva.

Ambas exposiciones también podrán visitarse hasta mediados de abril.