Entre Cuerdas y Metales se prepara para su concierto extraordinario en El Batel

El Certamen de Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la Región de Murcia, Entre Cuerdas y Metales, presenta su Concierto Extraordinario este viernes a las 20:00 horas en el Auditorio El Batel. La pianista Laura Moratón Carrasco, profesora del Conservatorio de Música de Cartagena, será la solista junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, dirigida por Leonardo Martínez.

Actividad educativa previa

Para este jueves se ha organizado una actividad educativa previa en dos pases (10:00 y 12:00 horas), en colaboración con el área de Educación del Ayuntamiento. La iniciativa, conducida por El Hechizo Teatro, permitirá a los estudiantes acercarse de forma didáctica e interactiva al repertorio del concierto y a la música sinfónica.

Programa musical

En el programa destacan Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, en conmemoración del 150 aniversario del compositor, la Suite Cartagenera, de Benito Lauret, y Pinos de Roma, de Ottorino Respighi, que contará con elementos escénicos aportados por la Federación de Tropas de Carthagineses y Romanos.

Antes del concierto se realizará una charla contextual con los intérpretes y Gabriel Lauret, para acercar al público al legado de Benito Lauret y Manuel de Falla, con la colaboración del Archivo Fundación Manuel de Falla.