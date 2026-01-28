Conciertos
La música de órgano regresa a los templos de Murcia
El ciclo Suenan los Órganos 2026 propone conciertos mensuales con intérpretes nacionales e internacionales en espacios eclesiásticos del municipio como la Catedral de la capital
L. O.
Murcia vuelve a convertirse en referente de la música de órgano con la nueva edición del ciclo Suenan los Órganos 2026, promovido por la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia (AMAORM) en colaboración con el Ayuntamiento. Tras más de una década, el proyecto ha situado a la ciudad en el mapa regional, nacional e internacional de la música organística y refuerza la conservación de un patrimonio sonoro único.
El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, subraya que el ciclo "no es solo una sucesión de conciertos, sino una propuesta cultural que une música, historia y ciudad, acercando al público instrumentos que forman parte de la memoria sonora de Murcia".
La programación se distribuye de forma mensual en distintos espacios del municipio e incluye intérpretes locales, nacionales e internacionales. Algunos conciertos combinarán órganos con coros y otros instrumentos, mostrando la versatilidad del instrumento. Todos los conciertos serán de entrada libre.
Entre los órganos seleccionados destacan los de la Iglesia de San Miguel, el Convento de Santa Ana, la Iglesia del Carmen, la Ermita de la Virgen de la Huerta, San Juan de Dios y el órgano Merklin de la Catedral de Murcia. El ciclo se extiende desde este jueves hasta diciembre, incluyendo el XI Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2026 en noviembre.
Programación
- 29 de enero - Jaime Martínez Vivancos, Iglesia de San Miguel
- 23 de febrero - Marek Bochniak (Polonia), Catedral de Murcia
- 5 de marzo - Trío Palladio, Iglesia del Carmen
- 17 de abril - Carlos Rafael Pérez y la Coral Discantus, Ermita Virgen de la Huerta
- 23 de mayo - Susi Ferfoglia y Schola Gregoriana de Murcia, Iglesia del Carmen
- 18 de junio - João Vaz (Portugal), Convento de Santa Ana
- Octubre - Silvia Márquez, San Juan de Dios
- 5, 12, 19 y 26 de noviembre - XI Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2026. Catedral de Murcia
- 17 de diciembre - Beppino delle Vedove (Italia). Iglesia del Carmen
- Una gran columna de humo alerta a Cartagena por un incendio en Repsol
- El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento
- Inquilinos de alquiler social se hacen con la propiedad de quinientas casas
- Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Belluga en Murcia
- Murcia se prepara para el zarpazo de una nueva borrasca: viento, mala mar y lluvias desde este martes
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- Molina de segura: una ciudad postapocalíptica
- Murcia vive un 'éxodo' urbano: así ha cambiado la población en barrios y pedanías