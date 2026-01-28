La música de órgano regresa a los templos de Murcia

Murcia vuelve a convertirse en referente de la música de órgano con la nueva edición del ciclo Suenan los Órganos 2026, promovido por la Asociación Merklin de Amigos del Órgano de la Región de Murcia (AMAORM) en colaboración con el Ayuntamiento. Tras más de una década, el proyecto ha situado a la ciudad en el mapa regional, nacional e internacional de la música organística y refuerza la conservación de un patrimonio sonoro único.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, subraya que el ciclo "no es solo una sucesión de conciertos, sino una propuesta cultural que une música, historia y ciudad, acercando al público instrumentos que forman parte de la memoria sonora de Murcia".

La programación se distribuye de forma mensual en distintos espacios del municipio e incluye intérpretes locales, nacionales e internacionales. Algunos conciertos combinarán órganos con coros y otros instrumentos, mostrando la versatilidad del instrumento. Todos los conciertos serán de entrada libre.

Entre los órganos seleccionados destacan los de la Iglesia de San Miguel, el Convento de Santa Ana, la Iglesia del Carmen, la Ermita de la Virgen de la Huerta, San Juan de Dios y el órgano Merklin de la Catedral de Murcia. El ciclo se extiende desde este jueves hasta diciembre, incluyendo el XI Ciclo Internacional de Órgano Murcia 2026 en noviembre.