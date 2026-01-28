Cómic
Juan Álvarez presenta en Murcia su nueva obra de humor gráfico, 'Ana en la Nube'
La librería 7 Héroes de Murcia acogerá la presentación del nuevo trabajo del reconocido historietista de la Región, que contará con dedicatorias y postales de regalo
El historietista Juan Álvarez (Mazarrón, 1960), una de las figuras más reconocidas del cómic y el humor gráfico en la Región de Murcia, presentará el próximo miércoles 28 de enero su nueva obra, Ana en la Nube, en la librería 7 Héroes de Murcia, a las 19:00 horas.
El libro reúne una serie de historias cortas de humor protagonizadas por Ana, una joven ingeniosa y algo desorientada, y una nube que lo sabe todo. A través de situaciones cotidianas y disparatadas, la obra combina humor absurdo con una mirada crítica, en un tono ligero y accesible.
Tras haber publicado dos novelas gráficas en los últimos años, Álvarez regresa al humor en un formato breve, reivindicando el espíritu de los tebeos clásicos con grapas de la época de Bruguera, una influencia constante en su trayectoria. El autor cuenta con una larga carrera iniciada en los años ochenta, con publicaciones en periódicos y revistas nacionales e internacionales, y una colaboración artística de cuatro décadas con el colorista Jorge G.
La presentación de Ana en la Nube contará con postal de regalo para los asistentes y dedicatorias dibujadas por parte del autor.
