Molina de segura: una ciudad postapocalíptica

Molina de Segura se ha transformado temporalmente en el epicentro de un postapocalípsis, aunque de momento solo en la pantalla. La ciudad acoge el rodaje del piloto de Distrito 30500Z, una serie que imagina un brote infeccioso de origen desconocido que colapsa el orden social y obliga a los habitantes a luchar por sobrevivir.

Según explican los responsables del proyecto, que lleva como título el código postal de la ciudad, la serie “reflexiona sobre la fragilidad de los vínculos humanos, la responsabilidad ética en la investigación científica y el abuso de poder de las grandes corporaciones”, todo ello desde escenarios locales reconocibles para el espectador.

Actualmente, la producción, que utiliza a Molina de Segura como escenario principal, busca así reforzar la proyección del municipio dentro del panorama audiovisual nacional e internacional.

Talento murciano al frente

El proyecto está dirigido, guionizado y producido por Vanesa Rodríguez Mayor, Alejandro Gabriel Palazón Serrano y Pablo José Pérez Fernández, todos vinculados a la productora murciana El Kamarote Grylls. Según los creadores, el rodaje apuesta por un tratamiento visual realista y una narrativa inmersiva, inspirada en referentes internacionales del género postapocalíptico, pero con identidad propia basada en los paisajes urbanos, industriales y rurales de Molina de Segura.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, visitó el pasado 9 de enero uno de los sets de rodaje, donde destacó “una infraestructura propia de una gran superproducción, lo que demuestra el interés y la capacidad del municipio para acoger proyectos de este nivel”.

Rodaje con apoyo local

La producción reconoce la colaboración municipal con un rodaje que “está siendo posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura, así como a la coordinación de la Policía Local, que facilita el desarrollo de las jornadas en distintos puntos de la ciudad”, explican desde el equipo.

Entre las localizaciones se encuentran las inmediaciones de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y el CEA Vega Media

Además, destacan la actitud de los vecinos: “La comprensión y paciencia de los ciudadanos está contribuyendo de manera decisiva al éxito del proyecto”, aseguran. Esto permite que espacios cotidianos se transformen en escenarios postapocalípticos sin perder la identidad territorial.

Equipo técnico de primer nivel

El equipo cuenta con profesionales consolidados en el sector como José Luis González (Noicca) director de fotografía, con una estética oscura y realista que refuerza la sensación de colapso constante. Fernando Cano (El Hombre que Escucha) se encarga del sonido, María Sáez, en dirección de arte, para transformar calles, plazas y edificios en escenarios verosímiles y visualmente impactantes. María Nicolás Carrillo (vestuario) y Saray Balsalobre (maquillaje) completan la construcción del universo postapocalíptico.

Fotograma de la serie '30500Z' durante su rodaje. / El Kamarote Grylls

Según los creadores, “cada elemento técnico contribuye a que el espectador sienta que está dentro de la historia, no solo frente a ella”.

Ciencia ficción con identidad local

Aunque inspirada en producciones internacionales del género, la serie convierte a Molina de Segura en un personaje más de la historia. Calles, plazas y espacios industriales se adaptan al guion, como las inmediaciones de la Iglesia del Sagrado Corazón deJesús y del CEA Vega Media mezclando la realidad de la ciudad con la ficción. El guion, de Rodríguez Mayor, Palazón Serrano y Pérez Fernández, combina thriller y ciencia ficción para explorar la supervivencia, la cooperación y los límites éticos de la ciencia, con un lenguaje cercano al público regional.

Impacto cultural y proyección

Según los responsables del rodaje, la combinación de localizaciones reales, efectos prácticos y un equipo técnico profesional asegura que el piloto tenga un impacto visual y narrativo significativo, capaz de competir a nivel nacional e internacional. La serie demuestra que la Región de Murcia puede ofrecer entornos urbanos y rurales capaces de albergar proyectos de cine y televisión de alto nivel.