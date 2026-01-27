Julia Cry lleva el talento murciano a la final de Mad Cool Talent 2026

La artista murciana Julia Cry ha sido seleccionada como finalista de Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2026, el certamen nacional que permite a bandas emergentes actuar en uno de los escenarios de Mad Cool Festival. La fase final del concurso se celebrará en Madrid los días 28, 29 y 30 de enero.

La cantante actuará en directo en la sala Lula The Club dentro de las jornadas finales del certamen, que contarán con entrada gratuita hasta completar aforo. De entre las 18 propuestas finalistas, un jurado profesional elegirá a los artistas que formarán parte del cartel de Mad Cool Festival 2026. Los nombres de los ganadores se darán a conocer los días 3, 4 y 5 de febrero.

La edición de este año ha registrado más de 1.600 proyectos inscritos procedentes de toda España. Tras una primera selección realizada por el jurado profesional, se eligieron 85 propuestas, de las que el público seleccionó a 25 semifinalistas mediante votación. A estos se sumaron diez artistas rescatados por el jurado, hasta conformar la lista definitiva de 18 finalistas.

Los artistas seleccionados

Los artistas seleccionados son: Julia Cry, Azul Yokai, TERE!, Sobrezero, Candela Gómez, Tape Visitors, Bad Tomato, Neiffer, Carajo Baby, Jester, Break The Senses, Baloncesto, Wet Iguanas, Babylon, Mia Berlín, Joanna Crass, Los Blody y QUE TE JODAN PABLO.

Cada una de las tres jornadas finales contará con seis actuaciones en directo ante el público y el jurado profesional. La apertura de puertas está prevista a las 20.00 horas.

La clasificación de Julia Cry en esta fase final sitúa de nuevo a una artista murciana en un escaparate nacional vinculado a uno de los principales festivales musicales del país, dentro de un certamen que funciona como plataforma de visibilidad para nuevos proyectos de la escena independiente.

Los artistas ganadores se incorporarán al cartel del décimo aniversario de Mad Cool Festival, que se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de julio de 2026, junto a artistas nacionales e internacionales como Florence + The Machine, Foo Fighters, Jennie, Twenty One Pilots o Lorde.