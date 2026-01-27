La Filarmónica de Montecarlo llega al Auditorio Víctor Villegas con Beethoven y Mendelssohn

El Auditorio Regional Víctor Villegas acoge este miércoles a la Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, una de las formaciones sinfónicas más reconocidas de Europa, con más de 170 años de trayectoria. Desde su fundación en 1856, la orquesta ha mantenido un lugar destacado en la vida musical internacional y ha participado en estrenos de compositores como Massenet, Puccini, Ravel, Mascagni, Fauré, Franck, Honegger, Lalo, Milhaud, Poulenc y Satie.

Programa de afición

El concierto comenzará con el Concierto para piano n.º 5 ‘Emperador’ de Beethoven, considerado el más grandioso de sus conciertos para piano. El solista será Martin Helmchen, pianista alemán de prestigio internacional y reciente incorporación al sello Deutsche Grammophon. La segunda parte del programa estará dedicada a la Sinfonía n.º 3 ‘Escocesa’ de Mendelssohn, una obra que refleja el interés del compositor por los paisajes y la música de Escocia y que se ha consolidado como uno de los pilares del repertorio sinfónico romántico.

Dirección artística y legado

La Filarmónica de Montecarlo estará dirigida por Kazuki Yamada, director artístico de la orquesta. Yamada combina esta labor con la dirección musical de la City of Birmingham Symphony Orchestra y es director principal invitado de la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra de Tokio. Además, colabora con la Academia Internacional Seiji Ozawa en Suiza. Su trayectoria y estilo han sido clave para consolidar la reputación de la orquesta monegasca en el circuito internacional.

Entradas y horario

El concierto comenzará a las 20:00 horas en el Auditorio Víctor Villegas. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del auditorio y la programación forma parte de la oferta estable de conciertos del ciclo de abono, que busca acercar la música clásica a un público amplio.