La Biblioteca Regional renueva su programación con clubes de lectura, talleres y cine

La Biblioteca Regional de Murcia, renueva su programación cultural con una amplia oferta de clubes de lectura, talleres, cineclubes y presentaciones de libros, dirigida a públicos de todas las edades.

Entre las novedades destaca un nuevo formato de club de lectura intensivo, dedicado a dos clásicos de la literatura rusa. La eslavista y traductora Marta Rebón, responsable de versiones al español de autores como Tolstói o Vasili Grossman, coordinará este club en el que se leerán El jugador, de Fiódor Dostoievski, y La sonata a Kreutzer, de León Tolstói. Los participantes podrán retirar ambos libros desde el inicio y concentrar el debate en dos sesiones consecutivas, que se celebrarán los días 25 y 26 de marzo.

Programación

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, señaló que esta programación “responde a las diversas inquietudes culturales de los usuarios de la Biblioteca Regional” y subrayó que abarca ámbitos como la historia, la literatura y el cine, con especial atención al público infantil.

Dentro del ciclo ‘Clasicómanos’, dedicado a la divulgación del mundo clásico, se abordarán dos obras fundamentales de la literatura griega. Francisco Giménez Gracia, autor de El fulgor del bronce, coordinará un taller centrado en la Ilíada, mientras que Fulgencio López Agüera, profesor de Lengua y Literatura y poeta galardonado, impartirá otro sobre la Odisea, en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos.

El ciclo ‘Haciendo historia’ incluirá la presentación del libro Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), de la historiadora Carmen Guillén, el próximo 12 de marzo.

Por su parte, el ciclo ‘Biblioteca Regional, Biblioteca Universal’, dedicado este año a Italia, acogerá el cineclub ‘Pasolini y la narrativa medieval’, en el que se analizarán El Decamerón, Las mil y una noches y Los cuentos de Canterbury, con la participación de Francisco Javier García Melenchón, profesor de italiano y director de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia.

La programación se completa con un taller de escritura poética impartido por la caravaqueña Carmen María López, reciente ganadora del Premio Adonáis, así como con actividades dirigidas al público infantil, entre ellas un taller de ajedrez para niños y niñas de entre 8 y 12 años y sesiones semanales de cuentacuentos para bebés y público familiar.