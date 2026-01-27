El B-Side de Molina agota las primeras entradas entre críticas y anuncia nuevas oportunidades para conseguir abono

Las ganas del festival B-Side de Molina de Segura han quedado patentes. Este lunes salió a la venta el primer cupo de entradas promocionales y se agotó en muy poco tiempo, un síntoma de la expectación que vuelve a generar una de las citas musicales más seguidas de la localidad y la Región de Murcia.

Tras celebrar una edición histórica en 2025, el día 4 y 5 de septiembre el festival buscará revalidar su estatus de referencia con un cartel que la organización ha dado a conocer de una sola tacada. Un elenco de lujo ya confirmado para la segunda jornada que combina la veteranía de artistas como Love of Lesbian, Rigoberta Banidini y la internacional Crystal Fighters, así como de aquellas que hoy representan el mejor momento del pop y rock en español: Sexy Zebras, Niña Polaca y Alcalá Norte .

Quien no llegara a tiempo de adquirir entrada en el primer lote, tiene una nueva oportunidad para conseguir su abono. El festival venderá entradas físicas en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM) de Molina de Segura los próximos viernes 30 y sábado 31 de enero, de 10.00 a 14.00 horas de la mañana y de 17.00 a 21.00 horas por la tarde.

La disponibilidad de esas entradas físicas será hasta agotar existencias.

Por otro lado, el domingo 1 de febrero los interesados tendrán otro intento de comprar el abono online. La web oficial del festival, bsidefestival.com, lanzará un nuevo cupo a partir de las 12.00 horas.

Información de la venta de entradas del B-Side / L.O.

Críticas por la "pésima gestión" en la venta de las primeras entradas

El PSOE de Molina de Segura ha denunciado este martes el “aluvión de críticas” que generó la gestión del proceso de venta del primer cupo de entradas del festival B-Side.

El sistema online, diseñado para facilitar el acceso, según este partido, falló desde el primer minuto, dejando sin opciones a muchos vecinos y provocando comentarios de indignación en redes sociales. Los ciudadanos han señalado la falta de previsión de la organización dado que la única vía de compra disponible, la web oficial, no estaba operativa al inicio de la venta.

Algunos de los comentarios que criticaron el proceso online se uejaban de la falta de previsión: “Se anuncia que la única vía de venta es la web y la web no está disponible”, lamentó una vecina afectada. Comentarios como “Os habéis lucido” o “Es difícil hacerlo peor, enhorabuena” también se escribieron en las redes sociales.

En cuanto a la venta de entradas físicas, aunque supone una oportunidad para algunos, para los que no pueden desplazarse físicamente critican que se les deje sin opciones: “¿Los que no pueden ir físicamente no tienen opción de comprar las entradas?”, denuncia otra usuaria.

Para el PSOE, la decisión de priorizar la venta física el próximo viernes responde a un interés puramente mediático de José Ángel Alfonso. Como señalan los propios ciudadanos en redes, la venta física solo busca “propiciar los vídeos que luego publicaréis felicitándoos por el éxito por las largas colas”.

La portavoz del PSOE de Molina de Segura, Isabel Gadea, criticó que la convocatoria de una venta física solo busca un beneficio mediático del alcalde, José Ángel Alfonso, asegurando que “usar a los vecinos como figurantes para un posado en redes sociales” es irrespetuoso y genera malestar.

El partido exige al equipo de gobierno priorizar una gestión eficiente que respete a los ciudadanos y evite estrategias que, en opinión de los vecinos, solo buscan “postureo” y publicidad en lugar de facilitar el acceso al festival.