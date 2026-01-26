El Salón de la Crítica reflexiona sobre 'Arte y Antropoceno' en su edición de 2026

El Salón de la Crítica vuelve a situarse como una de las citas más relevantes del calendario expositivo regional con la inauguración de su decimoséptima edición, que tuvo lugar el jueves, en la Sala Ángel Imbernon del Museo de la Sangre de Murcia. Organizada por la Asociación Murciana de Críticos de Arte (AMUCA), la muestra propone en esta ocasión una reflexión colectiva en torno a la relación entre arte, naturaleza y responsabilidad humana bajo el título Arte y Antropoceno.

Comisariada por Julia Alarcón y Javier Jiménez-Leciñena, la exposición aborda el concepto de Antropoceno como marco teórico desde el que pensar el papel del arte en un contexto marcado por la crisis ecológica global.

Visitantes observan una de las obras del Salón de la Crítica en el Museo de la Sangre / Juan Carlos Caval

Siguiendo la definición del teórico T. J. Demos, esta noción remite a una nueva era geológica determinada por el impacto de las actividades humanas —especialmente coloniales e industriales— sobre los sistemas naturales, una cuestión que atraviesa de forma directa muchas de las prácticas artísticas contemporáneas.

Lejos de plantear una visión meramente representacional de la naturaleza, las obras seleccionadas conciben el entorno natural como un espacio activo de conflicto, resistencia y cuestionamiento ético.

El Salón invita a formular preguntas urgentes sobre el papel del arte en situaciones de emergencia ecológica

A través de distintos lenguajes y estrategias visuales, el XVII Salón de la Crítica invita a formular preguntas urgentes sobre el papel del arte en situaciones de emergencia ecológica, la capacidad de la imagen para generar conciencia ambiental y la necesidad de imaginar nuevas formas de relación con el mundo.

Una visitante registra un detalle de uno de los cuadros expuestos en el Salón de la Crítica / Juan Carlos Caval

Artistas y críticos

Como es habitual en este proyecto, cada crítico participante ha seleccionado y acompañado el trabajo de un artista, estableciendo un diálogo directo entre creación y pensamiento crítico. En esta edición participan Isabel Durante, con la obra de Jaime Barja; Rodrigo Carreño, con Candela Carrillo; Miguel Ángel Hernández, con Alejandro Cerón; Julia Alarcón, con Vázquez Casillas; José Alberto, con las propuestas de Sofía Tornero Gea y Petrus Borgia; Mari Trini Sánchez, con Cintia Gutiérrez; y Tomás Ruiz, con Iván Planes Cano.

El evento se consolida como un espacio para el debate y la reflexión en torno al arte contemporáneo en la Región de Murcia

El Salón de la Crítica 2026 cuenta además con la colaboración de la Universidad de Murcia a través del proyecto del Plan Nacional Antropolit: Literatura y Antropoceno: imaginarios ecosociales y conciencia ambiental en la literatura hispánica del siglo XXI, una alianza que permitirá la edición de un catálogo de mayor envergadura, en el que se profundiza tanto en los planteamientos teóricos como en las propuestas artísticas presentadas.

Con más de veinticinco años de trayectoria, desde el Salón de la Crítica se traslada el interés de "reafirmar un espacio consolidado para el debate y la reflexión en torno al arte contemporáneo en la Región de Murcia, manteniendo la vocación de encuentro entre artistas, críticos y público, y demostrando la capacidad para dialogar con los desafíos más urgentes del presente".