"Todo lo que consiga por el mundo lo traeré a Águilas": el legado de Paco Rabal, cien años después

"Pueblo de Águilas, me voy, pero volveré, y todo lo que consiga por el mundo lo traeré a vosotros", gritó Paco Rabal siendo apenas un niño couando salió por primera vez de su municipio. Así lo ha recordado su hijo, Benito Rabal, durante la presentación oficial de los actos del centenario del nacimiento del actor, que la Región de Murcia celebrará a lo largo de 2026 con una programación cultural de gran alcance.

La Filmoteca Regional Francisco Rabal ha sido el escenario elegido para dar a conocer un programa que reunirá cine, teatro, exposiciones, publicaciones, actividades educativas y encuentros académicos, impulsado por el Gobierno regional en colaboración con el Ayuntamiento de Águilas, la Universidad de Murcia y numerosas instituciones culturales.

Un actor universal y un embajador de la Región de Murcia

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, destacó que Paco Rabal fue “uno de los mejores intérpretes del cine y del teatro del siglo XX” y subrayó su papel como embajador de la Región de Murcia, a la que siempre llevó “por bandera como firme defensor de su tierra”.

El objetivo principal del centenario, explicó Conesa, es mantener vivo su legado y acercar su figura a la sociedad actual, con especial atención a los jóvenes, para que conozcan no solo su trayectoria artística, sino también su dimensión cultural, intelectual y personal.

El arranque: cine y memoria desde la Filmoteca

El programa tendrá su inicio simbólico el 8 de marzo, fecha del nacimiento de Francisco Rabal en 1926, aunque las actividades ya comenzaron con ciclos de cine en la Filmoteca Regional el 9 de enero, con el documental Paco, mi padre, presentado en persona por Benito Rabal, seguido de la icónica Los santos inocentes, y que se cerrará el 12 de abril con Truhanes.

Entre estas fechas, los espectadores podrán disfrutar de algunos de los títulos más icónicos del actor aguileño, como Amanecer en Puerta Oscura (29 de enero), Viridiana (15 de febrero), Llanto por un bandido (27 de febrero), La religiosa (2 de marzo), Nazario (23 de marzo) y El beso de Judas (26 de marzo). Este recorrido repasa la impresionante trayectoria de Rabal, galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Estas proyecciones se extenderán también a otras filmotecas, festivales nacionales e internacionales y a distintos municipios de la Región, en colaboración con ayuntamientos y colectivos culturales, con el fin de descentralizar la programación y ampliar públicos.

Archivo inédito y gran exposición itinerante

Uno de los ejes del centenario será la recuperación y difusión del Archivo Fotográfico y Sonoro de la familia Rabal, un fondo de enorme valor histórico que ha sido digitalizado, clasificado y documentado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

En total, se han tratado más de 8.400 fotografías, negativos y diapositivas, además de grabaciones sonoras vinculadas a la vida profesional y personal del actor. Este material dará forma a una gran exposición que podrá verse tanto en Murcia como en la Filmoteca Nacional, en Madrid.

Investigación, publicaciones y universidad

La programación incluye la edición de dos publicaciones: una de carácter científico, destinada a especialistas, y otra divulgativa, orientada al público general. Ambas abordarán la figura de Paco Rabal desde nuevas perspectivas y pondrán en valor los fondos familiares recuperados.

El centenario tendrá también una vertiente editorial y académica, con la publicación de dos libros —uno de carácter científico y otro divulgativo— y la convocatoria de ayudas a la investigación para el estudio de la figura y la obra de Paco Rabal. Asimismo, este verano Águilas acogerá un curso universitario, abierto a estudiantes, docentes y público general, centrado en su legado artístico.

Teatro, educación y nuevas generaciones

Las artes escénicas también formarán parte del centenario con el estreno de una adaptación teatral de Los santos inocentes, a cargo de Fernando Marías y Javier Hernández Simón, concebida como un proyecto artístico y pedagógico que traslada el texto al lenguaje escénico actual.

Además, se impulsará un certamen de cortometrajes dirigido a estudiantes de Imagen y Sonido de Bachillerato, así como actividades educativas en centros escolares, con el objetivo de conectar la figura de Paco Rabal con las nuevas generaciones.

Águilas, epicentro del homenaje

El alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, anunció que el municipio tendrá un papel central en la conmemoración. Entre las iniciativas previstas destaca la instalación de una escultura de Paco Rabal en la Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

El actor será también el eje de la programación cultural y festiva del municipio durante todo el año, con actividades destinadas a mantener vivo su legado entre los más jóvenes.

Escultura de Paco Rabal Águilas contará próximamente con una escultura dedicada a Paco Rabal, que se instalará en uno de los bancos de la Plaza de España, uno de los espacios más representativos del municipio. La escultura estará concebida como un homenaje accesible y cercano, integrada en el mobiliario urbano, de modo que los ciudadanos puedan sentarse junto a la figura del actor y convivir con su memoria en el día a día.

Un legado que trasciende la pantalla

Benito Rabal puso el acento en el legado humano y cultural de su padre, más allá de su inmensa carrera artística. Reivindicó su pasión por la cultura como herramienta de pensamiento crítico y recordó momentos clave de su vida, como la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad de Murcia a “un hombre que solo fue un año a la escuela”.

También agradeció el trabajo de recuperación de los archivos familiares y adelantó que se está produciendo un documental con participación de productoras de España, Francia y México sobre la vida de Paco Rabal, con material inédito.

Un centenario abierto y participativo

La celebración del centenario de Paco Rabal se concibe como un proyecto abierto, con mesas redondas, encuentros temáticos, acciones digitales y contenidos interactivos, destinados a diversificar públicos y unir generaciones en torno a una de las grandes figuras del cine español.