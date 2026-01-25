El B-Side 2026 de Molina deja en manos de Love of Lesbian, Rigoberta Bandini o Alcalá Norte superar la anterior edición histórica

Pasar la frontera de los 20 años no ha frenado en absoluto la ambición del festival B-Side de Molina de Segura. Tras celebrar una edición histórica en 2025, el día 4 y 5 de septiembre el festival buscará revalidar su estatus de referencia con un cartel que la organización ha dado a conocer de una sola tacada. Un elenco de lujo ya confirmado para la segunda jornada que combina la veteranía de artistas como Love of Lesbian, Rigoberta Banidini y la internacional Crystal Fighters, así como de aquellas que hoy representan el mejor momento del pop y rock en español. Sexy Zebras, Niña Polaca y Alcalá Norte desembarcan en Molina después de largas temporadas rodando con sus últimos trabajos por todo el país.

El lunes 26 de enero se pondrá a la venta el primer cupo de entradas, a las 12 horas y con un precio también limitado. Estarán disponibles únicamente en la web oficial del festival https://b-sidefestival.com/. Los más afortunados que las adquieran podrán evitar la larga cola que se formó el año pasado en el Mudem para hacerse con la última remesa de entradas. Aquel día, muchos fans hicieron cola desde antes del amanecer y otros se fueron con las manos vacías y un baño de sudor al mediodía en la última semana del agosto murciano.

Pero el plantel no acaba ahí. En un firme y decidido apoyo a la escena más cercana, harán suyo el escenario molinense bandas de la Región de Murcia: Dueve Amberes, Kamer Twee, Sao, Staring, Vuleve Abril y Well.

Aún queda por conocer, sin embargo, los grupos que darán vida a la tradicional fiesta de bienvenida del día anterior. El viernes 4 de septiembre, en la Plaza de España.

A la experiencia musical de estos artistas locales se suma una ruta gastronómica para atraer, si cabe, aún más público. Desde la organización recordaban que «si ya de por sí es un éxito llegar a las veinte ediciones en un mundo tan competitivo como el de los festivales, más meritorio es si cabe que la celebración de dicho aniversario sea en plena forma y firmando nuestro mejor año de su historia. Pero, lejos de quedarnos ahí, queremos refrendar esos más de 25.000 espectadores que disfrutaron las distintas actividades de la programación el año pasado y lo hacemos poniendo a disposición del público un cartel infalible, que se suma a la excelencia de nuestro comercio y hostelería que se vuelca con el evento cada año».

De veteranos internacionales a los aspirantes a reyes de la música

Love Of Lesbian casi no necesita presentación. Es un referente del panorama musical en los últimos 20 años, tanto por su estilo viajero por el pop y rock, como por las letras de auténtica poesía y el brillante directo. Su último álbum de estudio fue Ejército De Salvación, publicado en 2024.

Rigoberta Bandini consolidó su carrera en 2019 presentándose como cantante en solitario. Gracias a la viralidad que adquirieron singles como In Spain We Call It Soledad o Perra, ganó pronto una gran popularidad que se multiplicó con su participación en el Benidorm Fest en 2022 con ‘Ay mamá’. Su último doble disco, Jesucrista Superstar la ha afianzado en un directo desenfadado y celebratorio.

Rigoberta Bandini, en su doble disco 'Jesucrista Superstar' / B-Side

Hablar de Crystal Fighters es hablar de alegría, buen rollo y energía. Su explosivo espectáculo en vivo, que combina una mezcla de folk, techno, electro, punk, ritmos rave y pop tropical, han encabezado festivales, escenarios y carpas de baile por toda Europa y el resto del mundo.

La banda hispanobritánica Crystal Fighters / B-Side

Difícil encontrar una banda con un directo tan potente y divertido como el de Sexy Zebras. El verano de 2025 demostraron su energía explosiva y desbordante de sus shows en el Fan Futura Fest de los Alcázares. Su último álbum hasta la fecha, Bravo, y su ya sobresaliente colección de éxitos levantó el polvo del recinto al igual que lo hará en este B-Side. Además, el grupo está ligado familiarmente con la Región. Según corearon en aquel festival, el abuelo de José y Jesús Luna —batería y guitarra— era del municipio ribereño.

Sexy Zebras / B-Side

La banda Niña Polaca que nació en la autovía entre Madrid y Alicante es ya uno de los grandes fenómenos musicales del pop-rock de nuestro tiempo y de los pocos grupos que demostraron desde sus inicios que estaban destinados a dar el gran salto a la primera línea de la música de nuestro país. Ya están trabajando en su tercer álbum que verá la luz en 2026.

El grupo Niña Polaca / B-Side

Un año y medio después del lanzamiento de su álbum debut y homónimo, Alcalá Norte es uno de los mayores fenómenos musicales del país. Con una estética entre la épica de barrio, el postpunk y el relato generacional, Alcalá Norte ha sido reconocida como una de las propuestas más singulares y comprometidas de los últimos años.