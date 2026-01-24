Los Sudokukis: pensar jugando, resistir insistiendo

Hay exposiciones que se recorren y otras que se habitan. La muestra Sudokukis by Kuki Keller, pertenece a esta segunda estirpe: la de las propuestas que no se agotan en la primera mirada y que exigen del espectador algo más que una atención fugaz. Concebida como un territorio donde confluyen dibujo, color, juego mental y pensamiento crítico, la exposición plantea un diálogo constante entre la intuición y la lógica, entre el placer visual y el desafío intelectual. Recién inaugurada en la galería madrileña LaChrome, la muestra se despliega como una experiencia abierta, sin soluciones únicas ni recorridos cerrados, en la que cada obra funciona como una invitación a detenerse, a ensayar lecturas y a aceptar la incertidumbre como parte del proceso. En este juego de asociaciones y desvíos, el visitante deja de ser un mero observador para convertirse en cómplice activo de la propuesta. Aquí, mirar es también dudar, y dudar es una forma de pensar el arte desde la curiosidad y la participación.

Cuando la cuadrícula deja de obedecer

El punto de partida es reconocible: el sudoku, un pasatiempo universal asociado al orden, la lógica y la resolución correcta. Este inofensivo juego funciona como matriz formal de los Sudokukis, pero esa familiaridad inicial pronto se quiebra. En lugar de números aparecen formas, líneas recta y curvas, signos y repeticiones que no buscan cerrarse en una única respuesta. La cuadrícula sigue ahí, pero su promesa de control se diluye.

El visitante deja de ser un mero observador para convertirse en cómplice activo

Lejos de proponer acertijos, estas piezas introducen preguntas. Keller utiliza la estructura del sudoku como un sistema flexible que se desplaza hacia el terreno visual y perceptivo, en diálogo con la tradición del arte geométrico, óptico y cinético. Como en buena parte de la abstracción española - desde Palazuelo a Sempere - las formas no se presentan como resultado cerrado, sino como pensamiento en acción.

Metralletas / Kuki Keller

En algunas obras, este desplazamiento adopta una estrategia de deconstrucción: la retícula se fragmenta, el patrón se interrumpe, ciertos elementos se desajustan o se desplazan de su lugar. El sistema no desaparece, pero deja de ofrecerse como totalidad estable. Más que negar el orden, estas piezas lo exponen, lo tensan y lo vuelven visible, convirtiendo la composición en un proceso abierto. Las diferentes piezas funcionan como fragmentos de un alfabeto propio, un lenguaje visual que no busca ser descifrado correctamente, sino recorrido. Cada Sudokuki responde a una lógica interna que nunca se impone ni se clausura. El espectador puede detenerse, ignorar, volver atrás o avanzar sin la obligación - ni la ansiedad - de comprenderlo todo.

Una experiencia sin recorrido obligatorio

La exposición rehúye cualquier planteamiento lineal. No hay un inicio ni un final evidentes, ni una narrativa jerárquica. Las piezas se disponen de forma que el visitante construye su propio trayecto, estableciendo asociaciones personales entre unas y otras. Esa libertad no es casual, forma parte del discurso. Esta decisión refuerza una de las ideas centrales del proyecto: la renuncia a la solución. Frente a un mundo que exige eficacia, productividad y resultados, los Sudokukis proponen una temporalidad distinta, basada en la atención y la deriva. Mirar aquí es también, desacelerar.

Otro de los aspectos notables de la muestra es su tono, a pesar de la carga conceptual que la atraviesa, el conjunto evita cualquier gesto solemne. Hay humor, ironía y una cierta ligereza formal que acerca las obras a lo cotidiano. Dibujos simples, formas sugerentes e insistencias casi triviales conviven con reflexiones de fondo sobre el control, la norma o la repetición.

Kuki o la constancia como forma de resistencia

En un ecosistema artístico marcado por la urgencia de la novedad y la visibilidad inmediata, el trabajo de Keller se articula desde un lugar casi contracultural: la constancia. Los Sudokukis no responden a un gesto puntual ni a una idea aislada, sino a una práctica sostenida en el tiempo. Dibujar, combinar, repetir. Volver una y otra vez a la cuadrícula como quien vuelve a un lugar conocido.

Esa fidelidad al gesto tiene también una dimensión vital. Hubo para el autor un tiempo de pausa forzada, de espacios cerrados y días largos, en el que el mundo exterior quedó reducido a lo esencial y el cuerpo le impuso otros ritmos. En ese intervalo suspendido, la práctica artística dejó de ser una opción para convertirse en estructura, en refugio, en una manera de ordenar el tiempo cuando todo lo demás parecía detenido.

Sudokuki. Vidas Paralelas. (2025) / Kuki Keller

Desde entonces - o quizá con mayor claridad desde entonces - el trabajo de Kuki se sostiene en una ética de la insistencia. No hay épica ni dramatismo, sino una atención obstinada a lo que se puede hacer hoy, aquí y ahora. Cada Sudokuki es una afirmación silenciosa: seguir, probar, aceptar el desvío.

El trabajo de Kuki se sostiene en una ética de la insistencia

Esa perseverancia convierte el juego en método y el método en pensamiento. No se trata de cerrar un relato ni de superar nada, sino de habitar el proceso. Tal vez por eso estas piezas conectan de manera tan directa con quien las mira: porque no se imponen ni explican, simplemente están. Y en esa presencia constante proponen una forma de resistencia suave pero profundamente reflexiva frente a la lógica de la productividad y la solución.

El espectador como parte del sistema

La exposición no está completa sin la participación de quien la recorre. Lejos de situar al visitante en una posición pasiva, los Sudokukis reclaman una mirada activa, cómplice. Cada persona lee, asocia y completa las obras desde su propia experiencia. No hay dos recorridos iguales, ni dos interpretaciones definitivas.

Cada persona lee, asocia y completa las obras desde su propia experiencia

Esa apertura genera conversación. Es habitual ver a los visitantes comentar en voz baja, señalar detalles, discrepar. La muestra no busca unanimidad, sino intercambio. En un contexto cultural donde muchas exposiciones parecen cerradas sobre sí mismas, esta capacidad de activar diálogo resulta especialmente valiosa.

En última instancia, la exposición de los Sudokukis propone una actitud. Mirar sin la obligación de resolver, aceptar que no todo problema tiene urgente solución y que, a veces, el sentido emerge precisamente en ese espacio abierto.

Kuki Keller trabaja desde la modestia de la repetición del gesto para plantear una reflexión amplia sobre las estructuras que habitamos y las reglas que asumimos sin cuestionar. Salir de la muestra es hacerlo con una duda sencilla pero persistente: tal vez insistir, jugar, probar y equivocarse no sean fallos del sistema, sino maneras válidas - y necesarias - de repensar cómo miramos y cómo entendemos el mundo.