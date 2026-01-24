Ruto Neón, cuando el eclecticismo se convierte en espectáculo

¿Recuerdan ustedes aquella banda que hace una década puso a todos los murcianos y murcianas a bailar?

Y es que The Meatpies fue eso, un conjunto musical solo apto para gente cool, público VIP, los elegidos para pisar la pista de baile, influentes y sibaritas, orejas selectas que supieron apreciar a un cantante que tenía mucho que decir sobre un escenario. De aquellos barros estos lodos, la sin par formación Ruto Neón, una banda originaria de Murcia que surgió tras el fin de los pasteles de carne, caracterizada por un estilo que ellos mismos denominan «música rara para gente cool», mezclando pop psicodélico, dream pop, synth-pop y funk.

La descripción que haré del nuevo miembro de mi banda, para que todos tengan el privilegio de conocerle, va a resultar un tanto surrealista, casi tanto como sus composiciones.

Pero, por todos es sabido que el surrealismo es una de las corrientes artísticas que más exige del virtuosismo técnico para que el ‘mundo de los sueños’ resulte convincente. El amor incondicional de Bruno Laencina por patinar en los más obsoletos skateparks, viene de la potente simbiosis que existe entre Skate y Música, un fenómeno cultural que empezó en los 80 con bandas sonoras que incluían punk (The Big Boys, JFA o Suicidal Tendencies...), evolucionando a los noventa bajando un punto los decibelios ( NOFX, Pennywise y Bad Religion), adoptando con fuerza los sonidos callejeros a ritmo de Hip Hop (Denzel Curry, Vince Staples, Bad Shit, Gang Starr, Jurassic 5, Cypress Hill, o artistas como Mac Miller, A Tribe Called Quest) hasta nuestros días, matizo que esto es de mi cosecha, que me he venido arriba recordando mi adolescencia, Bruno es Millennials, seguramente debería haber nombrado a Arctic Monkeys o The Killers, y sumado a todo esto un incondicional amor por The Beatles por los que llegó a obsesionarse en sus años universitarios, así como os lo cuento. No se me ocurre un eclecticismo más salvaje que el del nuevo miembro de mi banda.

Ruto Neón es música pop psicodélica, funk y dream pop sin etiquetas

«Estudié ingeniería técnica de telecomunicaciones en Alicante y un máster de producción musical. Después de años como responsable de sonido, me cansé de esa profesión y empecé a hacer videos para empresas, bandas y redes. Es una profesión bastante divertida y creativa que me permite gestionar bien mi tiempo».

Algo muy bien debieron hacer sus padres educando a dos gigantes de las tablas y el underground. Su hermana Hortensia Laencina es considerada una de las mejores bailaoras de flamenco contemporáneo; premios como el CreaMurcia y La Perla de Cádiz avalan lo que les acabo de narrar.

Bruno me cuenta algo que a mí, como parte responsable del certamen, me golpea el corazón, y es que, acertadamente, piensa que el CreaMurcia es el mejor comienzo de la carrera para cualquier músico de esta región (Juan Albaladejo, nos va a faltar vida para agradecerte tanto). Ojalá más espacios y medios que brinden oportunidades a la aptitud.

La divertidísima realización de los vídeos musicales que se marca poco tiene que envidiar a su manera de hacer música; siempre surgen de una alocada idea que va madurando. Dinámicos, entretenidos y cortos. Le resulta increíble que los colegas de profesión se presten a sus ideas: «Cabe destacar aquí El principio del final con Varry Brava, donde los oriolanos son ejecutados y acabamos suplantando su identidad cubiertos de sangre». (Noni, Vera Fauna o, recientemente, Muerdo, también se han prestado a tremendo propósito).

«Las canciones no vienen atadas a géneros o fórmulas, aunque a veces se repiten patrones»

Ruto Neón ha llegado a un punto en el que sus componentes disfrutan de sus creaciones y así lo transmiten al público. Las fantásticas colaboraciones están siendo de gran ayuda para la promoción que toda banda necesita, aunque es complicado componer solo singles, ya que cada canción tiene que ser mejor que la anterior; todos somos conscientes de que están dando la talla. Es maravilloso observar la cara de felicidad con la que este genio me cuenta que el par de canciones que tienen horneando es de lo mejor que ha compuesto. Que un artista crea firmemente en su capacidad es el reflejo de un espíritu de superación, y mi misión, en este caso como biógrafa oficial de los mejores músicos de esta tierra, es apoyar ese talento, pero... ¿Se puede vivir constantemente desafiando al talento y a esa desbordante capacidad creativa? «Creo que si eliges fórmula y la repites, puedes llegar lejos, pero te drenas antes, porque al final siempre das vueltas a la misma idea. Mi manera de trabajar es un poco más nicho; las canciones no vienen atadas a géneros o fórmulas, aunque a veces se repiten patrones armónicos o melodías».

Así es como se amplía el recorrido artístico, aunque al público a veces le es más partidario de esa fórmula, de ahí eso de «me gustaban más los primeros discos. Supongo que haber escuchado tanto a los Beatles es el resultado de mi eclecticismo; cuando los de Liverpool producían, primaba la creatividad ante los cánones comerciales».

Desde la creatividad, la libertad y el disfrute, Bruno Laencina, Ruto Neón, junto a Pablo Abellán (bajo), Victor Leal (trompeta) y Maxi Caballero (guitarra), siente que está donde quiere estar. Y eso, para todos los que disfrutamos de la bendita locura que es la música en directo, resulta maravilloso.