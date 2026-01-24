Óbito
Fallece José María Garres, el incansable artista murciano de la abstracción
El molinense había vuelto en recientes años a esculpir y retomó obras antiguas sin terminar, actualizándolas y alargando un legado pictórico y escultórico hasta sus últimos días
El artista José María Garrés García (Molina de Segura, 1949-2026) ha fallecido este sábado. El autor vivía en Molina de Segura, el mismo lugar que le vio nacer y donde despertó su sensibilidad artística con los quehaceres de una familia apegada a la tierra. "Mi padre era corredor de frutas y hortalizas, mi madre era modista. Yo ayudaba a mi padre y aún recuerdo que disfrutaba cosiendo los sacos y que me gustaba, extrañamente, el barro de la huerta", contaba a Javier Lorente para este periódico en 2023, en una entrevista en su estudio. Le impresionaba, decía, el color de la sangre y su cambio hacia el negro en las matanzas; también el de las sedas, confesaba. En los últimos años, incansable, Garrés había vuelto a esculpir y retomado obras antiguas sin terminar. Incluso, rehaciendo otras con versiones actualizadas o que ahora consideraba mejores. Se llevó un block y lápices al hospital, donde ingresó hace unas semanas, cuenta Lorente.
Una de las más recientes huellas de Garrés quedó en la exposición colectiva 'Querido Antonio', el homenaje al pintor Antonio Ballester, en septiembre de 2025, en el Palacio Almudí de Murcia. En los últimos años, había realizado exposiciones con obras caracterizadas por la abstracción y los símbolos, con series en blancos y negros, así cómo con contraste de rojos, amarillos o azules.
En su última exposición individual, ¡¡Grita!!, también en el Palacio Almudí en 2022 y que posteriormente mostró en su ciudad natal, el artista recordaba su capacidad para intervenir materiales desechados con el fin de conferirles un nuevo valor como obras de arte.
La carrera artística de Garrés no llegó hasta el año 1968. Antes, estudió Magisterio Artes y Oficios y Delineación en Maestría mientras se vinculaba con la lucha contra la dictadura. Estuvo fichado y vigilado. Hasta fue sancionado por pertenecer a movimientos de izquierdas como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Fue en Alicante donde dio sus primeros pasos en concursos de pintura y escultura y acabó licenciándose en Bellas Artes por la Universidad de Murcia.
"Hoy es un día triste para la cultura de la Región de Murcia"
Siempre compaginó su trabajo con la vocación artística. Se trasladó a Barcelona, donde llegó a ser jefe de decoración y publicidad de Carrefour y regresó a la Región para desempeñar un puesto similar en Pryca. Rehusó siempre del «poder», de los puestos de decisión que lo desviaban de su dedicación a crear. Tanto, que cuando lo nombraron presidente de la Asociación Regional de Artistas Plásticos, en un primer intento de ponerla en marcha, se apresuró a «organizarlo todo para poder pasar el testigo rápido».
"Creativo, combativo, reivindicativo, luchador, incómodo, trabajador incansable, huraño hasta la ternura, irónico, valiente, compañero, buena gente... todo eso y mucho más era José María Garres, un gran artista que hoy se nos va. Un día triste para la cultura de la Región de Murcia", lamenta Lorente.
