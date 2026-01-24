El camaleón, el Rey del ‘glam’, el Duque Blanco. Muchos sobrenombres para una figura que transitó por casi todos los estilos gozando de reconocimiento unánime de crítica y público. David Bowie habría cumplido 79 años el pasado 8 de enero, pero un cáncer de hígado nos privó hace ya una década de seguir disfrutando de uno de los iconos más influyentes de la cultura popular del siglo XX, capaz de convivir con el punk, la música disco, el techno-pop y el neorromanticismo sin llegar a encasillarse en ninguno de esos estilos, manteniendo siempre un aura de originalidad por encima de todos ellos.

Con el objetivo de dar a conocer a su prolífico legado, el Colegio de Gestores Administrativos acoge desde ayer y hasta el próximo 23 de marzo una exposición colectiva dedicada a la figura del artista británico. Una muestra (David Bowie Legacy) que reúne pintura, escultura, ilustración y dibujo, ofreciendo una mirada plural y contemporánea sobre su universo creativo.

Una evocadora reinterpretación de David Bowie, el hombre que vino de las estrellas / Israel Sánchez

La exposición está comisariada por el prestigioso fotógrafo Domingo J. Casas, quien reúne en este proyecto obras de artistas como Claudio Álvarez, Bernardo Pérez, Paco Roca, Kiko Fuentes, Fiona Olimpia y Toni Marmota. A través de lenguajes y estilos diversos, los creadores reinterpretan la figura de Bowie y evocan sus múltiples identidades artísticas, su estética revolucionaria y su influencia transversal en la música, el arte y la moda.

Con entrada gratuita, la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, convirtiéndose en una oportunidad única para revisitar la memoria de una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos desde la mirada de destacados artistas contemporáneos.