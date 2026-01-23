Tres generaciones de músicos celebran los 30 años de la Sinfónica de la Región de Murcia

Treinta años dan para mucho. Para compartir escenario con artistas como Vetusta Morla, Second, Maldita Nerea, Vicente Amigo o Estrella Morente, y también para unir aprendizaje y oficio, reuniendo en una misma programación a quienes están dando sus primeros pasos y a quienes sostienen desde hace décadas la actividad sinfónica en la Región.

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia celebra este fin de semana su 30 aniversario con dos conciertos en Murcia y Cartagena en los que participarán también las orquestas de Aspirantes, de entre 10 a 15 años y de Jóvenes, de entre 16 y 25 años, sumando más de 130 músicos sobre el escenario.

El planteamiento del aniversario subraya así la continuidad entre las distintas etapas formativas de la OSRM, con intérpretes que comparten escenario pese a encontrarse en momentos muy distintos de su trayectoria.

Las actuaciones tendrán lugar este sábado en el Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia y el domingo en el Auditorio El Batel de Cartagena, con la participación conjunta de las tres formaciones que integran la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Una mirada al origen

La iniciativa conmemora el primer concierto de la OSRM, celebrado el 27 de enero de 1996 en el auditorio murciano, y reúne sobre el escenario a los tres niveles formativos de la institución. Para la ocasión se ha diseñado un programa que refleja ese recorrido artístico y pedagógico desarrollado a lo largo de estas tres décadas.

Los músicos durante los ensayos. / Juan Carlos Caval

El programa recorre desde una obra de iniciación orquestal, como la Serenata para cuerda de Beliczay, hasta dos piezas de gran formato del repertorio sinfónico tardorromántico.

Los integrantes de la Orquesta de Aspirantes de la Región de Murcia abrirán el concierto con la Serenata para cuerda de Beliczay, bajo la dirección de Darlin Dyle, concertino de la Sinfónica.

Más de 130 músicos en el escenario con edades a partir de los diez años

A continuación, los miembros de la Orquesta de Jóvenes se incorporarán a la plantilla profesional para interpretar Don Juan, de Richard Strauss, y la Sinfonía nº 1, Titán, de Gustav Mahler, bajo la batuta de Manuel Hernández-Silva.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destacó que "más de 130 músicos pasarán por el escenario, en una cita en la que unimos generaciones en un trabajo conjunto que, como siempre, buscará y conseguirá la excelencia. Porque hablar de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es hablar de talento y rigor artístico. Es hablar de esfuerzo, de valores, de educación, de emociones y de proyección".

El trabajo pedagógico

En el marco de estos conciertos, los solistas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia han participado como profesores en la preparación de las obras de Strauss y Mahler junto a los jóvenes intérpretes. La tutela artística ha corrido a cargo de Darlin Dyle (violín I), Saúl Romero (violín II), Zóar Mellado (viola), Juraj Kovac (violonchelo), Andrea Rescaglio (contrabajo), Juan Antonio Nicolás (flauta), Alberto Velasco (fagot) y Francisco Ferrer (clarinete).

Hablar de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es hablar de talento y rigor artístico Manuel Cebrián — Director general de la ICA

En el caso de la Orquesta de Aspirantes, los profesores han sido Darlin Dyle, como director, Desislava Cvetkova (violín), Rumen Cvetkov (viola), Ng Yu-Ting (violonchelo) y Andrea Rescaglio (contrabajo).

Charlas preconcierto

Antes de ambas actuaciones, a las 19:15 horas, se celebrará una charla preconcierto con los protagonistas, moderada por el musicólogo Juan González Cutillas, centrada en las obras del programa y en su contexto histórico y musical.

los instrumentos de cuerda durante el ensayo en el Auditorio Víctor Villegas. / Juan Carlos Caval

El concierto de Murcia tendrá lugar el sábado 24 de enero, a las 20:00 horas, en el Auditorio regional Víctor Villegas.

El de Cartagena se celebrará el domingo 25, también a las 20:00 horas, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.