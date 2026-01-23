Estos son los conciertos en salas que se celebran este fin de semana en la Región

Las salas de conciertos de Murcia y el auditorio El Batel de Cartagena encaran el fin de semana con una agenda repleta de propuestas para todos los gustos, del pop íntimo al rock de garaje, el folk metal, el indie emergente y los grandes homenajes. David Otero, Rubén Pozo, Celtian, Maximiliano Calvo, Brothers in Band y varias de las voces más prometedoras de la escena local protagonizan un fin de semana marcado por la cercanía de las salas, la diversidad de estilos y la música en directo como refugio colectivo.

David Otero, entre melodías y confidencias

Tras lanzar en 2024 su álbum Inteligencia Natural, David Otero vuelve a los escenarios con nueva gira por gran parte de España: Una guitarra y yo, "contando historias y cantando canciones en salas muy pequeñas, muy cerquita de vosotros", ha expresado en redes, Otero, que lleva 30 años dedicado a la música. En 2010 El Canto del Loco se disolvió debido a diferencias creativas y personales entre él y Dani Martín. Pese al final tenso de la banda, resurgió de sus cenizas, iniciando una carrera en solitario bajo el nombre de El Pescao en 2010: se estrenó con el álbum Nada Lógico, que obtuvo un gran reconocimiento; estuvo tres años de gira, y en 2014 llegó su segundo disco, Ultramar. Algunos hits de esa etapa fueron Castillo de arena y Buscando el sol, mostrando una faceta más experimental y personal. En 2016 decidió cambiar su nombre artístico por el real. Desde entonces, ha publicado varios discos: David Otero, 1980 y Otero y yo, con hits comos Una vez más y Baile.

Inteligencia natural es el álbum más inmersivo de Otero, con más de 30 años en la industria musical. Este trabajo explora el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y presenta una sonoridad más orgánica. Canciones como Estrellas y fantasmas y Cuando no quedan ganas reflejan esta temática.

David Otero continúa subiéndose a los escenarios, ahora en el marco de su nueva gira, donde ofrece un concierto íntimo y cercano: solo su voz y su guitarra recorren las canciones que han marcado su vida y las de varias generaciones. Entre melodías y confidencias, comparte no solo su música, sino también las historias que laten detrás. En escenarios pequeños, cada función se convierte en un encuentro irrepetible, casi como estar en el salón de casa. Una invitación para escuchar, sentir y conectar con la esencia más pura de un artista en estado natural.

Domingo, 25.Teatro Circo. Murcia 20:00 horas. 25€

Rubén Pozo está viviendo un momento dulce en lo musical con '50town' / L.O.

Rubén Pozo, músico de raza, de garito y guitarra

El madrileño Rubén Pozo es un músico de raza, de garito y guitarra, noches en vela y búsqueda del acorde perfecto. Disfruta del sonido de los grandes referentes, y se inspira en lo escuchado para imprimir su sello personal. Con una trayectoria de más de veinticinco años tras pasar por Buenas Noches Rose, Pereza y también en solitario, es una figura imprescindible para el rock nacional.

A sus cincuenta años, Rubén Pozo, que aprendió el oficio en garitos de barrio, curtido entre acordes reales, sin trampa ni cartón, atraviesa un momento pleno y creativo que celebra con 50town, su quinto disco en solitario, honesto y luminoso, muy bien acogido por público, medios y crítica.

La gira comenzó en octubre del pasado año; suma más de 25 ciudades, y marca el regreso de Rubén a los escenarios con su nueva banda, Los Chicos de la Curva. A su lado, Charly Bastard (guitarra y coros), Ángel Herranz (bajo) y Loza (batería) forman un bloque sólido, como si llevaran ensayando juntos toda la vida.

50town, producido por Ricky Falkner (Love of Lesbian, Iván Ferreiro) y grabado en Casa Murada casi en directo, respira urgencia, electricidad y frescura. En ellas, Pozo transforma la palabra "cincuentón" en una especie de país imaginario donde la experiencia no pesa, sino que impulsa. El resultado es un disco breve y luminoso, con la esencia intacta de un músico que canta con su guitarra rodeado de una banda real, con olor a escenario, grabado con el pulso del directo. En estos conciertos no faltarán los clásicos desde su aventura en solitario, pero lo que propone Rubén esta vez es más que un repaso: es una celebración. Regresa un músico con oficio, y con canciones que no envejecen porque nunca fueron moda.

Sábado 24 . Sala Spectrum. Murcia 22.00 horas. Desde 19,80€

Diego Palacio, líder de la banda madrileña de folk metal sinfónico Celtian / L.O.

Celtian, una revolución dentro del folk metal español

Celtian es una banda madrileña de folk metal sinfónico liderada por Diego Palacio (ex flautista de Mägo de Oz) y por la vocalista Xana Lavey (actual voz femenina de Mägo de Oz). Beben principalmente de la música tradicional irlandesa. Su primer disco, instrumental, fue The Druid’s Awaiting (2018). Cuando llegó la pandemia, la gira de presentación de En tierra de hadas estaba arrasando. Ahora andan presentando su tercer disco de estudio, Secretos de amor y muerte, posicionados como uno de los principales exponentes del género en España. Desde su aparición en 2019 no han dejado de crecer en seguidores y calidad, con una voz muy diferente a lo habitual dentro de la escena metalera española: música celta y rock duro confluyen con una voz dulce y melódica, mezclando la contundencia de las guitarras, bajo y batería del metal con flautas, gaitas y violines celtas, todo sumado a orquestaciones y teclados: una revolución dentro del folk metal español.

Sábado 24. Garaje Beat Club. Murcia. 20:30 horas. 20/ 25 euros

El cantautor argentino Maximiliano Calvo / L.O.

Maximiliano Calvo, una experiencia catártica y cercana

El cantautor argentino Maximiliano Calvo es uno de los artistas más singulares y prometedores de la nueva escena iberoamericana. Tras sus inicios con la banda Intrépidos Navegantes — compartieron escenario con Muse, Arctic Monkeys, Arcade Fire...—, se trasladó a Madrid para iniciar su carrera en solitario. Desde entonces, ha colaborado con Soleá Morente, Arón Piper, María Jiménez, Valeria Castro o Jedet, y su música llegaba a plataformas globales como Netflix (Sky Rojo). En 2023 publicó el álbum El gallo y en 2024 sorprendió con el EP Barato y romántico. Actualmente prepara su esperado nuevo LP, tras un intenso proceso de rehabilitación.

Maximiliano Calvo y sus Monstruos también le dan a la canción protesta con Full HD (no es una canción protesta, sino una canción 'de' protesta). Tras dos años de sobriedad se unió a los 'Monstruos' que viven en su cabeza, y forma con ellos una banda de rocanrol que les sirve como peculiar vehículo para describir cómo ven el mundo.

Full HD analiza en tono tragicómico la sociedad dopamínica en la que vivimos pegados a una pantalla. Somos un meme, o el meme del meme. La broma infinita. En su anterior single, Fengshui, Maxi estuvo acompañado por la cantante mexicana RENEE. Múltiples pistas para un esperado álbum de regreso, que también incluirá golosinas como Años 70, En otra peli, Una temporada mala, De mí también me puedo salvar, Media maratón u Ok para el amor.

La gira se desarrolla por 22 centros de rehabilitación en toda España. Inspirada en los conciertos de Johnny Cash en cárceles, ha servido tanto de terapia personal como de inspiración para miles de personas. Sobre el escenario, Maximiliano despliega una propuesta visceral y honesta, donde el pop de altos vuelos se combina con bolero, indie y canción de autor. Cada concierto suyo es una experiencia catártica y cercana: un viaje entre vulnerabilidad y fuerza que conecta con el público desde la primera nota.

Viernes 23. Sala Musik. Murcia. 21:00 horas. 16/18€

Brothers in Band ofrecerán en Cartagena el mayor espectáculo internacional de homenaje a Dire Straits / Carla Gorter

Brothers in band celebrando los 40 años del icónico álbum de Dire Straits

Reconocidos como el mayor espectáculo internacional de homenaje a Dire Straits, Brothers in band harán vibrar El Batel con la energía de su gira mundial Brothers in Arms 40th Anniversary, con una puesta en escena de alto voltaje y la asombrosa guitarra de Angelo Fumarola reviviendo el genio de Mark Knopfler en una producción que conmemora las cuatro décadas del disco que cambió la historia de la música.

Brothers in band destacan por su fidelidad en la interpretación de las diferentes etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde sus inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los 90; una máquina del tiempo sonora que logra recuperar la electricidad y el magnetismo que Dire Straits desplegaron en sus giras más legendarias.

El show promete una experiencia inmersiva que rinde tributo a la gira mundial original de 1985 y 1986. Tras un 2025 de vértigo, con 67 actuaciones en nueve países y numerosos sold outs, Brothers in band aterrizan en Cartagena. Angelo Fumarola es capaz de calcar el mítico fingerpicking de Knopfler, y su formación ofrece un espectáculo donde la luz, el sonido y la emoción se funden para celebrar los 40 años del icónico álbum.

Viernes 23. Auditorio El Batel, Cartagena 20:30 horas. 35€-38€-40€

La banda murciana Kilara mostrarán su talento en Microsonidos / L.O.

Despega Microsonidos 2026

Kilara y Javier Manzanares demuestran la diversidad de talento en el panorama emergente murciano; estas dos propuestas con voz propia actuarán en directo en Microsonidos .

Kilara, que están presentando en directo su reciente EP Luna en Cáncer, se mueven dentro de un pop alternativo que experimenta con elementos urbanos. Sensibilidad y estética cuidada caracterizan este proyecto encabezado por Clara Martin, del que también forman parte músicos que han pasado por Naponia, Analogic o Vuela Mamut. Han sido varias veces semifinalistas del CreaMurcia Pop Rock.

Javier Manzanares, por su parte, ofrece una mirada honesta pero renovada del formato canción de autor desde un pop-rock pop con sentidas letras y melodías. En 2019 se embarcó en un proyecto de pop-rock, publicando un disco autoeditado: La tensión que generas (2021), y singles como Decírtelo así y Por si mañana. Fue candidato al Premio Mejor Artista Emergente 2024. En su etapa más reciente, Javier abre un nuevo camino con Quiero ser un rockstar, tema que marca el inicio de una serie de lanzamientos que continúan ampliando y definiendo su sonido.

Sábado, 24. Sala Musik. Murcia 21.30 horas. 8/10 €.

El cantante Helio / L.O.

Helio, belleza estelar y encanto a raudales

El murciano Helio es el alter ego de José Rodilla, que ganó el Creamurcia 2024 de Otras Tendencias. Sus influencias vienen sobre todo del indie y el pop electrónico español, con referentes como La Casa Azul o Alizzz. Tras publicar su primer EP, Tiene que salirme bien -pop-art sorprendentemente sustancial y gratamente elusivo-, se ha consolidado como una de los valores más interesantes de la escena emergente.

Helio es melancolía y potencia, dulzura y dramatismo, letras tristes y música pop. Utiliza el indie pop como canal para hablar de la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, un universo emocional que sale de su habitación, donde compone, graba y se autoproduce. Recaída, con guitarras eléctricas y sintes detallistas, fue el tercer adelanto de su nuevo EP; Sin hablar, Donde tú quieras ir y otras tres canciones conforman el nuevo trabajo.

Este joven artista se mueve entre la simplicidad del bedroom pop, los arreglos electrónicos y la energía del rock ochentero, y su voz encantadora transmite duras verdades envueltas en perfecta melancolía pop. El proyecto, deliciosamente desestabilizador, abunda en melodías frágiles, belleza estelar y encanto a raudales.

Clara Ródenas, conocida artísticamente como Claramente, es una joven cantautora multiinstrumentista y productora independiente albaceteña de 22 años que mezcla suavidad vocal, carácter y letras íntimas y sinceras. Poco a poco ha ido construyendo un proyecto musical que cautiva.

Claramente se expresa con dulzura y cercanía en un versátil bedroom pop/indie que explora también sonidos como el folk alternativo. En 2023 publicó el EP <4 , y en 2025 publicó adelantos de su primer álbum: No quiero salir, Google Maps y Migajas de amor.

Viernes, 23. La Yesería. Murcia 21.00 horas.10/12 €