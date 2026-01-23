Repion, una identidad sonora que incomoda, emociona y sorprende

Repion, una de las bandas que más ha crecido en los últimos años dentro del circuito independiente, vuelven a Murcia en lo que será la presentación en directo de su nuevo disco, 201. El dúo cántabro formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta llega con energía renovada y repertorio actualizado en su nueva etapa discográfica: oportunidad de descubrir en vivo unas canciones que prometen elevar aún más su ya contundente propuesta.

No son unas recién llegadas: Repion llevan años labrando su camino en la escena independiente española. El impulso inicial vino de casa —su padre les inculcó la pasión por la música— y desde entonces no han dejado de crecer. Tras despuntar en el concurso de bandas del MAD Cool, han alternado EPs con algún que otro LP, consolidando una propuesta que combina intensidad, melodía y actitud. Además, su talento se ha desdoblado más allá del dúo: Teresa compagina su rol en Repion con el de vocalista en Aiko el Grupo (y la batería en Yawners hasta hace poco), mientras que Marina ha aportado guitarras y coros en la banda de Mikel Erentxun en los últimos años.

Banda muy querida y solicitada dentro del circuito independiente nacional, Repion son una referencia con la que artistas consagrados y emergentes desean colaborar. Su EP Entre todas lo arreglamos Volumen II es prueba de ello: un ejercicio de sororidad y sinergia creativa que reúne a figuras clave del panorama alternativo como Shego, Rufus T. Firefly y Tulsa.

Han demostrado una capacidad singular para canalizar la ira y la vulnerabilidad

Estilo orientado al grunge-pop

El estilo de Repion, más orientado al grunge-pop, nace de la rabia, y se ha ido refinando sin perder su filo emocional. Desde sus primeros trabajos, han demostrado una capacidad singular para canalizar la ira y la vulnerabilidad, en composiciones que oscilan entre la crudeza guitarrera y la melodía introspectiva. En 201, su nuevo LP, esa dualidad se intensifica: los ritmos se quiebran, se retuercen, rehúyen la linealidad y exigen escucha activa. Las Iñesta han consolidado una identidad sonora que incomoda, emociona y sorprende. Su proyecto es uno de los más sólidos de la escena independiente estatal. confirmando el excelente momento que atraviesan. Ya han colaborado con Xoel López, Rufus T. Firefly o La M.O.D.A, consolidando un nombre llamado a ocupar salas cada vez más grandes con su mezcla de melodías afiladas, letras emotivas y una pegada inconfundible.

Acompañan a Repion en esta cita La 126, banda ilicitana de pop-rock/punk-pop formada por tres amigas: Elia Sempere (batería y voces); Laura Giner (guitarra y voces) y Lucía De Bunder (voz principal y segunda guitarra). A su primer EP, Todo venía de antes (2023) siguieron los singles Cataclismo y Tuenti. Su nuevo EP, que revolucionará más aún el panorama indie nacional con sus voces frescas y actitud imbatible. Su música recuerda a Repion, Aiko el grupo, Carolina Durante o Los Punsetes: canciones con estructuras pegadizas, letras irónicas a la par que profundas y, sobre todo, mucha energía. Incontestables, frenéticas, con un humor directo y mucha distorsión. Juventud en estado puro. La 126 lo confirman con su lanzallamas pop-punk.

Noticias relacionadas

Sábado, 24 Sala REM. Murcia. 22:00 horas. 15/18€