El ‘Melón de Oro’ de Lo Ferro se convierte en el galardón flamenco con mayor dotación económica del mundo alcanzando los 17.000€

La 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro presentó sus credenciales flamencas en FITUR, Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA, Madrid.

En el stand de la Región de Murcia, a través de las marcas 'Turismo Región de Murcia' y 'Festivales Región de Murcia', al abrigo del Ayuntamiento de Torre Pacheco y con la palabra del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y el director del Festival de Lo Ferro, D. Gabriel Maldonado, el flamenco ferreño adquirió el protagonismo en la tarde del viernes 23 de enero ofreciendo las novedades de la ya presente 46ª edición.

El director del festival, fue el encargado de anunciar la primicia del incremento de la dotación económica del premio 'Melón de Oro' al cantaor/a más completo hasta los 17.000 € convirtiéndose el prestigioso 'Melón de Oro' del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro como el mejor dotado económicamente del mundo.

Cartel anunciador

El comité organizador del festival ferreño aprovechó el foco de FITUR para presentar el cartel anunciador del mismo que firma el artista plástico alhameño Diego Valero y que representa el quejío y el dolor del cante en un año especial tras la pérdida del maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”.

Homenaje a 'Fosforito'

Presentación del cartel / La Opinión

Maldonado, ofreció también una pincelada de la programación de la 46ª edición del festival ferreño marcada por el homenaje póstumo al maestro 'Fosforito' en el que participarán artistas de la talla de Manuel Moreno Maya 'El Pele', Jesús Méndez o Antonio Reyes, entre otras figuras que se anunciarán en las próximas semanas.

El director del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, Gabriel Maldonado, resaltó “la emoción que invade al equipo humano de Lo Ferro por homenajear al maestro, quien ha sido faro, guía y amigo de nuestro festival”.

Se refirió también Maldonado al concurso de cante ferreño como “piedra angular y el alma de un proyecto cultural que nació en Lo Ferro en el año 1980 de la mano de Sebastián Escudero por el amor al cante flamenco.”

Durante toda la jornada de encuentros y entrevistas en FITUR con numerosas instituciones y empresas

Durante toda la jornada de encuentros y entrevistas en FITUR con numerosas instituciones y empresas, tanto Pedro Ángel Roca, alcalde pachequero, como Javier Plaza, concejal de Cultura del consistorio, incidieron en la importancia del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro como un elemento fundamental, de cohesión y motor de la cultura de la comarca de Torre Pacheco.

La 46ª edición del festival ferreño da así el pistoletazo de salida a una edición marcada por la emoción, el recuerdo y la mirada puesta en el futuro. Más información en la web