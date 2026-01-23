El Fortaleza Sound suma la actuación de Elyella a su cartel en Lorca

El festival de música indie Fortaleza Sound, que se celebrará en Lorca en su tercera edición el 26 y 27 de junio, ha sumado a su cartel la actuación de Elyella, el dúo de productores y Djs Ella y Mono.

El Fortaleza Sound ya había confirmado algunos de los grupos que formarán parte de su cartel, como Siloé, la banda AZ, los grupos Nuevos Vicios, Victorias, el grupo burgalés La MODA y el trío catalán Anabel Lee, además de la cantante murciana Ruth Lorenzo.

La segunda edición del festival en 2025 congregó a más de 20.000 personas y tuvo un impacto económico en la ciudad cercano al millón de euros.