Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga MédicosAlcaraz en AutraliaYihadismo en CartagenaCarrera de la Mujer
instagramlinkedin

Festival

El Fortaleza Sound suma la actuación de Elyella a su cartel en Lorca

El dúo de productores y Djs Ella y Mono se añaden a los ya anunciados Siloé, La MODA o AZ

ElyElla

ElyElla / L.O.

EFE

El festival de música indie Fortaleza Sound, que se celebrará en Lorca en su tercera edición el 26 y 27 de junio, ha sumado a su cartel la actuación de Elyella, el dúo de productores y Djs Ella y Mono.

El Fortaleza Sound ya había confirmado algunos de los grupos que formarán parte de su cartel, como Siloé, la banda AZ, los grupos Nuevos Vicios, Victorias, el grupo burgalés La MODA y el trío catalán Anabel Lee, además de la cantante murciana Ruth Lorenzo.

Noticias relacionadas

La segunda edición del festival en 2025 congregó a más de 20.000 personas y tuvo un impacto económico en la ciudad cercano al millón de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents