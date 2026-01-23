Alquibla Teatro: "No importa tanto lo que quede de nosotros, sino lo mucho que hemos vivido"

Fundada en Murcia en 1984 por la actriz y productora Esperanza Clares y el director de escena Antonio Saura, es una de las compañías históricas del panorama escénico español. El 28 de febrero de 2026, en el Teatro Romea de Murcia, Alquibla Teatro bajará el telón por última vez. No será un final abrupto ni una despedida precipitada. Será un gesto pensado, acompañado durante años, aceptado con serenidad. Una despedida que no nace de la urgencia, sino de la conciencia del camino recorrido.

Después de más de cuarenta años de trayectoria ininterrumpida, la compañía murciana dice adiós desde la que consideran "su casa". Desde el lugar donde aprendieron a mirar teatro antes incluso de hacerlo; donde crecieron como espectadores, se formaron como profesionales y maduraron como artistas. El Romea no es un escenario más: es memoria compartida de su legado. Y, contra lo que cabría esperar, este adiós no se pronuncia desde la tristeza.

"Es un momento de felicidad, de felicidad absoluta", afirma Antonio Saura, director artístico de Alquibla Teatro. "Porque el final de la compañía coincide con el cierre del proyecto artístico más impactante que hemos hecho nunca: La Trilogía del Camino".

La felicidad del final

Nada de lo que ocurre ahora es fruto del azar. La Trilogía del Camino —Mi cuerpo será camino (2022), No me falte el aire (2023) y Lo más hermoso todavía (2024)— comenzó a gestarse en 2020 con los textos escritos por Alba Saura Clares, hija de Antonio y Esperanza, en pleno confinamiento, cuando el mundo se detuvo y el teatro quedó súbitamente suspendido. Fue entonces cuando la compañía entendió que el futuro de esta profesión debía ser soñado y reconstruido por otras y otros. "Ha sido una decisión voluntaria, premeditada, consensuada", explica Saura. "Y ha salido todo a pérdida de boca. Yo ahora mismo estoy feliz de poder llegar aquí y ahora".

Esa felicidad no es euforia, sino calma. No es olvido, sino aceptación. Es la serenidad de quien siente que el trayecto ha sido pleno.

Esperanza Clares, actriz y directora de producción, comparte esa mirada sin necesidad de añadir dramatismo. "Hay nostalgia, claro, por lo que se acaba. Pero también felicidad, porque si echas la vista atrás hemos sido unos privilegiados. El teatro nos ha dado de comer, nos ha permitido vivir de una profesión muy difícil".

Yo ahora mismo lo que siento es felicidad de poder llegar aquí y ahora Antonio Saura

Habla de orgullo sin complacencia. De cierre sin clausura. "Este final apoteósico de la Trilogía del Camino te permite salir por la puerta grande. Mirar atrás y sentirte orgullosa. Y también mirar al frente y recuperar algo que el teatro inevitablemente nos ha quitado: tiempo. Tiempo para la familia, para los amigos, para las pequeñas y grandes cosas".

La obra como despedida

Lo más hermoso todavía no es una obra sobre la muerte. Es una obra sobre la vida. Sobre lo que queda cuando se ha entregado todo. Sobre la memoria y el olvido, ambos necesarios para seguir caminando.

En escena, Isabel, la protagonista, pronuncia una frase que atraviesa la obra y también la historia de Alquibla: "Yo quería ganarle la partida a la muerte, quería perdurar. Y ahora no sé si eso ocurrirá, y ni siquiera si eso era lo importante". Una reflexión que resuena más allá de la ficción.

Hemos sido unos privilegiados: el teatro nos ha dado de comer y nos ha permitido vivir Esperanza Clares

"El leitmotiv de esta despedida es la fiesta del hermoso recuerdo de lo que dejamos y de lo que todavía nos queda por vivir", explica Esperanza Clares. "No importa tanto lo que quede de nosotros, sino lo muchísimo que hemos vivido".

La obra no busca fijar un legado, sino celebrar un tránsito. No intenta congelar el pasado, sino aceptar que el teatro —como la vida— es un arte profundamente efímero.

El camino recorrido

La Trilogía del Camino es también un espejo. En ella se refleja la historia de una compañía migrante, que ha ido de teatro en teatro durante más de cuatro décadas; una juventud ilusionada, espectáculo tras espectáculo; y un respirar calmado al final del recorrido. "Es nuestra propia historia", reconoce Saura. "Un camino de resistencia, resiliencia y utopía".

A lo largo de esos años, Alquibla ha defendido un teatro de emoción, riesgo y compromiso ético y estético. Un teatro que nada contracorriente, que no entiende el escenario como evasión, sino como lugar de encuentro, de confrontación y de pensamiento. "Siempre hemos creído que el teatro es mucho más que un producto de ocio", afirma Saura. "Es un espacio de comunidad, de preguntas, de emoción compartida".

Esa convicción se puso a prueba en 2020, cuando la pandemia fracturó el encuentro y obligó a repensar los límites de la presencialidad. De aquella crisis nació Rumbo a lo mejor, un proyecto de teatro virtual que buscó, incluso en la distancia, mantener viva la experiencia comunitaria. Fue también entonces cuando se hizo evidente que el relevo era necesario.

La casa

Decidir despedirse en el Teatro Romea no es un gesto simbólico, sino vital. "Es nuestra casa", dice Saura. "La casa en la que hemos aprendido como espectadores, crecido como profesionales y madurado como artistas".

Allí han estrenado muchos de sus espectáculos. Allí han colgado, una y otra vez, el cartel de ‘agotadas todas las localidades’. Allí han sentido el respaldo de un público fiel, cómplice, emocionado. "Saborear esa fidelización ha sido uno de los mayores regalos", reconoce Clares. "Los aplausos más emocionantes y también las mayores lágrimas de felicidad". Despedirse en el Romea es cerrar un círculo. Volver al origen para decir adiós.

El después

Al bajar el telón, no habrá sensación de vacío. "Nuestro aquí y ahora ha llegado", dice Saura con naturalidad. El teatro seguirá ocupando un lugar central en sus vidas, pero desde otro sitio: el de la butaca, el acompañamiento, el apoyo a las nuevas generaciones. "Deseamos que al teatro murciano nunca le falte ‘lo más hermoso todavía’", escribe la compañía en su despedida. "Nosotros estaremos apoyando desde las butacas de cualquier teatro. El teatro también es amistad y generosidad".

Esta será la última vez que la compañía salga a escena, pero, para algunos, también será la primera.

Para quienes se acerquen por primera vez a Lo más hermoso todavía, y para quienes han acompañado a Alquibla durante décadas, el deseo es sencillo y profundo. "Que se lleven emoción", dice Esperanza Clares. "Que salgan del teatro con la sensación de haber compartido algo verdadero".

El epílogo

Al teatro le han entregado una vida. El teatro, a cambio, les ha regalado mil vidas más. Y como ellos remarcan "no hay privilegio mayor".

Aunque la compañía se despide, su rama docente, Alquibla Escuela de Teatro, seguirá funcionando, formando nuevas generaciones de actores y actrices. Su experiencia de más de 40 años seguirá apoyando a quienes inicien su camino en el teatro profesional

El 28 de febrero de 2026 no se acaba nada. Falta lo más hermoso todavía. El teatro es el arte del encuentro. Y en los teatros, si los buscamos, los seguiremos encontrando.